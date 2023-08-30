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Ирина Крутик стала «Супермамой для Казановы»

30 августа
2023 год

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30 августа 2023

Завершились съемки четырехсериной мелодрамы Руслана Паушу «Супермама для Казановы». Главные роли в мини-сериале исполнили Ирина Крутик, Егор Попов и Дмитрий Попов, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Ирина Крутик стала «Супермамой для Казановы»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Ирина Крутик говорит, что «эта история об энергичной, сильной, любящей женщине, которая никогда не останавливается перед трудностями. Настоящем борце за справедливость».

По сюжету завуч полиграфического колледжа при типографии Аделина старается всем помогать, но со своими проблемами ей всегда приходится справляться в одиночку – воспитывать сына Семёна, противостоять планам мэрии по сносу типографии, нести ответственность за своих студентов, которые в шутку называют ее «мама Деля». В ежедневном потоке заботы о других она совершенно забывает о себе. Пытаясь воспитывать сына настоящим мужчиной, она держит его в «ежовых рукавицах» и не позволяет бывшему мужу-бизнесмену сделать из мальчика мажора, прожигающего жизнь. Как только Семёну удается вырваться из-под контроля «супермамы», наступает катастрофа: чтобы произвести впечатление на девушку, он набрал кредитов. Семён даже не подозревает, что деньги он получил не просто так, а по поручению местного банкира Меринова, который давно хочет присвоить типографию и всеми силами старается устранить вечно мешающую ему принципиальную Делю.

Ирина Крутик стала «Супермамой для Казановы»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Егор Попов старается «не делить поступки на правильные и неправильные. Все так или иначе зависит от обстоятельств, которые мы не выбираем. Но определенно лучше жалеть о том, что ты сделал, чем наоборот. Мой герой хотел впечатлить девушку, хотел быть счастливым, но в свойственной ему манере – получить все и сразу. Рано или поздно за все приходится платить».

В сериале также заняты Сергей Фатьянов, Иван Чушков, Николай Журавлёв, Лилия Разакова, Василий Шевелилкин и другие актеры.

Ирина Крутик стала «Супермамой для Казановы»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Мой герой — сильная личность. Он привык решать все проблемы сам и идти к своей цели. Пройдя через все трудности осознает, что самое главное в его жизни – семья», — рассказал о своем персонаже Дмитрий Попов.
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