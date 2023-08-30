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Продолжения «Гардемаринов» выйдут в прокат осенью 2023 года

30 августа
2023 год

Новости кино >>
30 августа 2023

Объявлены даты релизов новых частей саги о легендарных гардемаринах. Согласно пресс-службе дистрибьютора «НМГ Кинопрокат», первая картина «Гардемарины 1787. Мир» выйдет в прокат 5 октября текущего года, а вторую часть «Гардемарины 1787. Война» зрители увидят в кинотеатрах страны спустя месяц, 16 ноября.

«Гардемарины 1787. Мир»
фото: пресс-служба дистрибьютора «НМГ Кинопрокат»

Фильмы продолжат классическую серию, стартовавшую в 1987-м с картины «Гардемарины, вперёд!», и расскажут об эпизоде русско-турецкой войны — сражении на Кинбурнской косе в 1787-м, победителем которого стал генерал Александр Васильевич Суворов.

Режиссерское кресло обеих частей вновь заняла Светлана Дружинина, а актерский состав, по-прежнему, возглавляют исполнители главных ролей предыдущих фильмов о гардемаринах Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте и Ольга Машная. Компанию им составили Фёдор Добронравов, Роман Мадянов, Всеволод Шиловский, Анастасия Макеева, Александр Панкратов-Чеёрный, а также дебютанты Ника Здорик, Андрей Лаптев и Даниил Зайцев.



По словам Светланы Дружининой, «сценарий "Гардемарины-1787", написанный в 2013-14 годах, был представлен Фондом кино на питчинг, а в 2018 году запущен в производство Министерством культуры как два отдельных фильма: "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война". Никто и не предполагал, что выходящие на экраны в 2023 году фильмы будут звучать так современно, словно сделаны вчера по спецзаказу. Романтики-гардемарины, полюбившиеся зрителям в прошлом веке, прошли сложный путь познаний в фильмах "Виват, гардемарины" и "Гардемарины-3", но не растеряли свои лучшие качества: настойчивость, упорство, решительность и уверенность в победе! "Жизнь — Родине, честь — никому!" — это девиз истинных воинов, передающийся из поколения в поколение, помогает им победить противников и помочь выиграть сражение при Кинбурне».

За прокат дилогии сиквелов отвечают «НМГ Кинопрокат» и компания «Медиа-Телеком».

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Алекс Авилов   30.08.2023 - 18:12
Харатьян сильно изменился, как актёр, нет того авантюризма/легкости не во взгляде, не в игре. И если отсутствие Шевелькова, подбило картину на ватерлинии, но дуэт Молодых Харатьяна и Жигунова тащил фильм.... читать далее>>
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персоны
Михаил БоярскийФёдор ДобронравовАлександр ДомогаровСветлана ДружининаДаниил ЗайцевНика ЗдорикАндрей Лаптев (II)Роман МадяновАнастасия МакееваМихаил МамаевОльга МашнаяКристина ОрбакайтеАлександр Панкратов-ЧёрныйДмитрий ХаратьянВсеволод Шиловский
фильмы
Виват, гардемарины!Гардемарины 1787. ВойнаГардемарины 1787. МирГардемарины IIIГардемарины, вперёд!

фотографии >>
«Гардемарины 1787. Мир»
«Гардемарины 1787. Мир»
«Гардемарины 1787. Мир»
«Гардемарины 1787. Мир»
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