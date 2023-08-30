Продолжения «Гардемаринов» выйдут в прокат осенью 2023 года

Объявлены даты релизов новых частей саги о легендарных гардемаринах. Согласно пресс-службе дистрибьютора «НМГ Кинопрокат», первая картина «Гардемарины 1787. Мир» выйдет в прокат 5 октября текущего года, а вторую часть «Гардемарины 1787. Война» зрители увидят в кинотеатрах страны спустя месяц, 16 ноября.
фото: пресс-служба дистрибьютора «НМГ Кинопрокат»
Фильмы продолжат классическую серию, стартовавшую в 1987-м с картины «Гардемарины, вперёд!», и расскажут об эпизоде русско-турецкой войны — сражении на Кинбурнской косе в 1787-м, победителем которого стал генерал Александр Васильевич Суворов.
По словам Светланы Дружининой, «сценарий "Гардемарины-1787", написанный в 2013-14 годах, был представлен Фондом кино на питчинг, а в 2018 году запущен в производство Министерством культуры как два отдельных фильма: "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война". Никто и не предполагал, что выходящие на экраны в 2023 году фильмы будут звучать так современно, словно сделаны вчера по спецзаказу. Романтики-гардемарины, полюбившиеся зрителям в прошлом веке, прошли сложный путь познаний в фильмах "Виват, гардемарины" и "Гардемарины-3", но не растеряли свои лучшие качества: настойчивость, упорство, решительность и уверенность в победе! "Жизнь — Родине, честь — никому!" — это девиз истинных воинов, передающийся из поколения в поколение, помогает им победить противников и помочь выиграть сражение при Кинбурне».
За прокат дилогии сиквелов отвечают «НМГ Кинопрокат» и компания «Медиа-Телеком».
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