Чем лечим, тем калечим: трейлер фэнтези-комедии «Неправильный способ использования исцеляющей магии»

На официальном сайте аниме «Неправильный способ использования исцеляющей магии
» появился первый трейлер. Сериал от студии Shin-Ei Animation
(«Озорная Такаги
», «Сведенные кукушкой
») покажут в январе 2024-го. Смотрите ниже с русскими субтитрами:
Обычный школьник Кэн Усато случайно попадает в другой мир вместе с одноклассниками, призванными для борьбы с армией короля демонов. Судзунэ Инуками и Рюсэн Кадзуки обладают всеми необходимыми для героев навыками, а вот Кэна, обнаружившего у себя редкую, но непопулярную в новой реальности способность к исцеляющей магии, ждут адские тренировки под руководством предводительницы миссии спасения Розы.
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«Опасность в моем сердце» — трогательный ромком от студии Shin-Ei Animation
Постановкой комедийного исекая
занимается Такахидэ Огата
(режиссер эпизодов в сериалах «Власть книжного червя
» и «Перекрестная игра
») по сценарию Сёго Ясукавы
(«Невероятные приключеняе ДжоДжо: Каменный океан
», «Кулинарные поединки
»), а за дизайн персонажей отвечает Ёко Танабэ
(«Промар
»).
Кэна Усато озвучивает Сёго Саката
(Аки Хаякава
из «Человека-бензопилы
», Карбо из «Доктора Стоуна
»). За его одноклассников Судзунэ и Рюсэна говорят Аяка Нанасэ
(Айрин Паскаль
из «Принцессы-библиофила
», Ноа Сирагику из «Клуба стрельбы из лука
») и Кэнго Таканаси
(Ёсики Сакура из «Белого ящика
», Фудзито из «Дорохэдоро
»). Голос брутальной Розы пренадлежит Ацуко Танака
(Ханами
из «Магической битвы
», Мотоко Кусанаги из «Призрака в доспехах: Синдром одиночки
»).
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«Чистый звук» — музыкальное аниме той же студии
«Неправильный способ использования исцеляющей магии» основан на серии ранобэ, написанной Курокатой
в 2014 году, а в марте 2017-го Рэки Кугаяма
адаптировал историю в мангу.
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