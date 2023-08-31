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Чем лечим, тем калечим: трейлер фэнтези-комедии «Неправильный способ использования исцеляющей магии»

31 августа
2023 год

Новости кино >>
31 августа 2023

На официальном сайте аниме «Неправильный способ использования исцеляющей магии» появился первый трейлер. Сериал от студии Shin-Ei AnimationОзорная Такаги», «Сведенные кукушкой») покажут в январе 2024-го. Смотрите ниже с русскими субтитрами:


Обычный школьник Кэн Усато случайно попадает в другой мир вместе с одноклассниками, призванными для борьбы с армией короля демонов. Судзунэ Инуками и Рюсэн Кадзуки обладают всеми необходимыми для героев навыками, а вот Кэна, обнаружившего у себя редкую, но непопулярную в новой реальности способность к исцеляющей магии, ждут адские тренировки под руководством предводительницы миссии спасения Розы.

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Постановкой комедийного исекая занимается Такахидэ Огата (режиссер эпизодов в сериалах «Власть книжного червя» и «Перекрестная игра») по сценарию Сёго ЯсукавыНевероятные приключеняе ДжоДжо: Каменный океан», «Кулинарные поединки»), а за дизайн персонажей отвечает Ёко ТанабэПромар»).

Чем лечим, тем калечим: трейлер фэнтези-комедии «Неправильный способ использования исцеляющей магии»

Кэна Усато озвучивает Сёго Саката (Аки Хаякава из «Человека-бензопилы», Карбо из «Доктора Стоуна»). За его одноклассников Судзунэ и Рюсэна говорят Аяка Нанасэ (Айрин Паскаль из «Принцессы-библиофила», Ноа Сирагику из «Клуба стрельбы из лука») и Кэнго Таканаси (Ёсики Сакура из «Белого ящика», Фудзито из «Дорохэдоро»). Голос брутальной Розы пренадлежит Ацуко Танака (Ханами из «Магической битвы», Мотоко Кусанаги из «Призрака в доспехах: Синдром одиночки»).

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«Неправильный способ использования исцеляющей магии» основан на серии ранобэ, написанной Курокатой в 2014 году, а в марте 2017-го Рэки Кугаяма адаптировал историю в мангу.

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Чем лечим, тем калечим: трейлер фэнтези-комедии «Неправильный способ использования исцеляющей магии» фотографии
Чем лечим, тем калечим: трейлер фэнтези-комедии «Неправильный способ использования исцеляющей магии» фотографии
Чем лечим, тем калечим: трейлер фэнтези-комедии «Неправильный способ использования исцеляющей магии» фотографии
Чем лечим, тем калечим: трейлер фэнтези-комедии «Неправильный способ использования исцеляющей магии» фотографии
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