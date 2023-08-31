«Великую» с Эль Фаннинг закрыли после третьего сезона

Сериал «Великая
» с Эль Фаннинг
и Николасом Холтом
закрыт после третьего сезона. Проект выходил на стриминговом сервисе Hulu, сообщает Variety
.
В центре истории — юная дочь обедневшего немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, которая выходит замуж за императора российского Петра III и становится императрицей Екатериной II. Поначалу полная надежд на чистую и светлую любовь девушка быстро разочаровывается в царственном супруге как в человеке и как в правителе и, пока тот развлекается, устроив во дворце непрекращающуюся вечеринку, молодая императрица начинает строить планы, как ей самой обустроить Россию.
Сюжет сериала основан на одноименной пьесе австралийского драматурга Тони Макнамары
, мировая известность к которому пришла после работы над сценарием «Фаворитки
» Йоргоса Лантимоса
.
В третьем сезоне псевдоисторического сериала Екатерина Великая и император Петр III попытались в очередной раз реанимировать свой брак. Пока Екатерина заточает в тюрьму всех приближенных супруга, Петр гуляет на свободе, охотится и уделяет время ребенку. Однако безмятежное существование государя время от времени прерывают видения с его покойным отцом Петром Великим (Джейсон Айзекс
), напоминающим, что сын не добился тех же высот. В это время Екатерина, вдохновленная визитом в Америку, организует конференцию, дав возможность высказаться разным слоям населения, и убеждается в необходимости идти на компромисс ради прогресса.
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