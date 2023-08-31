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«Великую» с Эль Фаннинг закрыли после третьего сезона

31 августа
2023 год

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31 августа 2023

Сериал «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом закрыт после третьего сезона. Проект выходил на стриминговом сервисе Hulu, сообщает Variety.

«Великую» с Эль Фаннинг закрыли после третьего сезона

В центре истории — юная дочь обедневшего немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, которая выходит замуж за императора российского Петра III и становится императрицей Екатериной II. Поначалу полная надежд на чистую и светлую любовь девушка быстро разочаровывается в царственном супруге как в человеке и как в правителе и, пока тот развлекается, устроив во дворце непрекращающуюся вечеринку, молодая императрица начинает строить планы, как ей самой обустроить Россию.

Сюжет сериала основан на одноименной пьесе австралийского драматурга Тони Макнамары, мировая известность к которому пришла после работы над сценарием «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса.

В третьем сезоне псевдоисторического сериала Екатерина Великая и император Петр III попытались в очередной раз реанимировать свой брак. Пока Екатерина заточает в тюрьму всех приближенных супруга, Петр гуляет на свободе, охотится и уделяет время ребенку. Однако безмятежное существование государя время от времени прерывают видения с его покойным отцом Петром Великим (Джейсон Айзекс), напоминающим, что сын не добился тех же высот. В это время Екатерина, вдохновленная визитом в Америку, организует конференцию, дав возможность высказаться разным слоям населения, и убеждается в необходимости идти на компромисс ради прогресса.
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№ 1
Yanina Sokolova   31.08.2023 - 13:01
очень жаль, реально смешной сериал, пошлый, зато поднимал настроение. с другой стороны, не верила, что смогут три сезона продержаться. читать далее>>
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