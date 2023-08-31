Гэри Олдман сыграет в новом фильме Паоло Соррентино

Десятый полнометражный фильм итальянского режиссера рассказывает о женщине по имени Партенопа. В греческой мифологии Партенопой звали одну из сирен, которая, не сумев соблазнить Одиссея, бросилась в море и утонула. Ее тело прибило к скале, у которой, согласна легенде, был основан Неаполь. Неаполитанцев в Италии также называют партенопейцами.
По словам Соррентино, его главная героиня носит имя своего города, но не является ни сиреной, ни мифом. «Беззаботность юность и закат жизнь, красота и ее необратимое увядание, бессмысленная и невозможная любовь, флирт и головокружительная страсть, ночные поцелуи на Капри, вспышки радости и постоянные страдания — судьба Партенопы как воплощение самых разных человеческих переживаний», — говорит режиссер.
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