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Гэри Олдман сыграет в новом фильме Паоло Соррентино

31 августа
2023 год

Новости кино >>
31 августа 2023
Гэри Олдман присоединился к актерскому составу нового фильма Паоло Соррентино. Съемки пока безымянной драмы сейчас проходят в Неаполе, сообщает Variety.

Гэри Олдман сыграет в новом фильме Паоло Соррентино
фото: Shutterstock

Десятый полнометражный фильм итальянского режиссера рассказывает о женщине по имени Партенопа. В греческой мифологии Партенопой звали одну из сирен, которая, не сумев соблазнить Одиссея, бросилась в море и утонула. Ее тело прибило к скале, у которой, согласна легенде, был основан Неаполь. Неаполитанцев в Италии также называют партенопейцами.

По словам Соррентино, его главная героиня носит имя своего города, но не является ни сиреной, ни мифом. «Беззаботность юность и закат жизнь, красота и ее необратимое увядание, бессмысленная и невозможная любовь, флирт и головокружительная страсть, ночные поцелуи на Капри, вспышки радости и постоянные страдания — судьба Партенопы как воплощение самых разных человеческих переживаний», — говорит режиссер.

Кого именно сыграет Олдман, пока неизвестно. Также в актерском составе Нелло Машия, Бьяджо Иццо, Луиза Раньери, Сильвио Орландо и Стефания Сандрелли.
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