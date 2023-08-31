Лилиана Кавани получила почетного «Золотого льва» на 80-м Венецианском кинофестивале

Итальянская постановщица Лилиана Кавани получила почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф на церемонии открытия 80-го Венецианского кинофестиваля, который продлится до 9 сентября, сообщается на сайте смотра.
«Я первая женщина, удостоившаяся этого приза. В индустрии много женщин-сценаристов и режиссеров, которые работают наравне с мужчинами. Не совсем правильно, что мы не даем им шанса быть замеченными», — передает слова Лилианы Кавани Screen Daily.
2 сентября почетного «Золотого льва» получит актер Тони Люн Чу Вай. Три фильма с его участием — «Город скорби» (1989), «Рикша» (1995), «Вожделение» (2007) — были отмечены высшими наградами Венецианского кинофестиваля.
обсуждение >>