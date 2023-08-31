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Лилиана Кавани получила почетного «Золотого льва» на 80-м Венецианском кинофестивале

31 августа
2023 год

Новости кино >>
31 августа 2023
Итальянская постановщица Лилиана Кавани получила почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф на церемонии открытия 80-го Венецианского кинофестиваля, который продлится до 9 сентября, сообщается на сайте смотра.

Лилиана Кавани получила почетного «Золотого льва» на 80-м Венецианском кинофестивале
фото: Italy 24 Press News

Награду Кавани вручила актриса Шарлотта Рэмплинг, которая снималась в ее картине «Ночной портье», вышедшей в 1974 году.

«Я первая женщина, удостоившаяся этого приза. В индустрии много женщин-сценаристов и режиссеров, которые работают наравне с мужчинами. Не совсем правильно, что мы не даем им шанса быть замеченными», — передает слова Лилианы Кавани Screen Daily.

2 сентября почетного «Золотого льва» получит актер Тони Люн Чу Вай. Три фильма с его участием — «Город скорби» (1989), «Рикша» (1995), «Вожделение» (2007) — были отмечены высшими наградами Венецианского кинофестиваля.
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№ 1
Семён Башилов   31.08.2023 - 22:42
Очень рад за эту итальянскую постановщицу Лилиану Кавани. Она по праву получила почетного «Золотого льва» на фестивале. Удивительно, что она оказалась первой женщиной с подобной наградой читать далее>>
Всего сообщений: 1
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