Саша Бортич проходит тренинг личностного роста в трейлере комедии «Я — богиня»

В сети появился трейлер комедии «Я — богиня
», режиссёрского дебюта в полнометражном кино для актрисы Ольги Дибцевой
(«Нереалити
»).
Наивная школьная учительница Лена в одночасье лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», — решает она и по совету подруги записывается перекраивать себя на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и влюбленный поклонник Андрей. Вот только не понятно, получилось ли у Лены найти себя, и не потерялось ли в процессе что-то очень важное…
«Для меня этот проект о личной свободе, об умении делать выбор в пользу себя
, — говорит режиссёр и автор сценария Ольга Дибцева. — Фильм получился лёгкий, смешной и трогательный. Где-то хулиганский, где-то жестковатый, но всегда честный
».
Главные роли в фильме исполнили Саша Бортич
, Антон Васильев
, Сергей Ильин
, Ольга Дибцева, Антон Филипенко
, Евгения Калинец
, Илья Соболев
, Степан Девонин
, Галина Безрук
, Евгений Муравич
и другие.
«Проект, безусловно, о поиске себя и о гармонии с собой
, — поделилась Саша Бортич. — Очень часто мы следуем установкам, приобретённым по течению жизни, начиная с детства, но они не всегда для нас верные. Не всегда мы умеем делать то, что хотим по-настоящему. Думаю, для многих этот фильм может оказаться терапевтическим
».
Среди продюсеров значится Борис Хлебников
(«Снегирь
»).
«Способность к комедии — уникальная вещь, а у Ольги обнаружился свой комедийный взгляд
, — рассказал Хлебников. — Когда она училась у меня в МШК, то все свои четыре курсовых работы сделала в жанре комедии. Ольга комедию чувствует и делает ее удивительно точно узнаваемой. «Я БОГИНЯ», на мой взгляд, очень увлекательное кино, наблюдательное и очень обаятельное по юмору. История о поиске себя, о том, как человек перестал зависеть от мнения других и стал самим собой, со своим собственным пониманием, что такое хорошо, а что такое плохо
».
В российский прокат «Я — богиня
» выйдет 21 сентября.
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