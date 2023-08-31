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Саша Бортич проходит тренинг личностного роста в трейлере комедии «Я — богиня»

31 августа
2023 год

Новости кино >>
31 августа 2023
В сети появился трейлер комедии «Я — богиня», режиссёрского дебюта в полнометражном кино для актрисы Ольги ДибцевойНереалити»).


Наивная школьная учительница Лена в одночасье лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», — решает она и по совету подруги записывается перекраивать себя на тренинг «Стать богиней». Результат налицо: новый имидж и влюбленный поклонник Андрей. Вот только не понятно, получилось ли у Лены найти себя, и не потерялось ли в процессе что-то очень важное…

«Для меня этот проект о личной свободе, об умении делать выбор в пользу себя, — говорит режиссёр и автор сценария Ольга Дибцева. — Фильм получился лёгкий, смешной и трогательный. Где-то хулиганский, где-то жестковатый, но всегда честный».

Саша Бортич проходит тренинг личностного роста в трейлере комедии «Я — богиня»

Главные роли в фильме исполнили Саша Бортич, Антон Васильев, Сергей Ильин, Ольга Дибцева, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Илья Соболев, Степан Девонин, Галина Безрук, Евгений Муравич и другие.

«Проект, безусловно, о поиске себя и о гармонии с собой, — поделилась Саша Бортич. — Очень часто мы следуем установкам, приобретённым по течению жизни, начиная с детства, но они не всегда для нас верные. Не всегда мы умеем делать то, что хотим по-настоящему. Думаю, для многих этот фильм может оказаться терапевтическим».

Саша Бортич проходит тренинг личностного роста в трейлере комедии «Я — богиня»

Среди продюсеров значится Борис ХлебниковСнегирь»).

«Способность к комедии — уникальная вещь, а у Ольги обнаружился свой комедийный взгляд, — рассказал Хлебников. — Когда она училась у меня в МШК, то все свои четыре курсовых работы сделала в жанре комедии. Ольга комедию чувствует и делает ее удивительно точно узнаваемой. «Я БОГИНЯ», на мой взгляд, очень увлекательное кино, наблюдательное и очень обаятельное по юмору. История о поиске себя, о том, как человек перестал зависеть от мнения других и стал самим собой, со своим собственным пониманием, что такое хорошо, а что такое плохо».

В российский прокат «Я — богиня» выйдет 21 сентября.
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Саша Бортич проходит тренинг личностного роста в трейлере комедии «Я — богиня» фотографии
Саша Бортич проходит тренинг личностного роста в трейлере комедии «Я — богиня» фотографии
Саша Бортич проходит тренинг личностного роста в трейлере комедии «Я — богиня» фотографии
Саша Бортич проходит тренинг личностного роста в трейлере комедии «Я — богиня» фотографии
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