Теперь официально: Никита Волков и Лиана Гриба рассказали о своих ролях в адаптации «Постучись в мою дверь»

Создатели российской версии сериала «Постучись в мою дверь» наконец официально раскрыли имена исполнителей главных ролей. Отечественную версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграет Никита Волков, а его партнершей на экране станет Лиана Гриба, чью героиню зовут Саша. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
фото: Фотограф Алексей Колпаков / Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Лиана Гриба размышляет о различиях и сходствах оригинала и адаптации: «Эда — прекрасный человек, отзывчивый, всегда готова прийти на помощь, в ней нет злости, корысти, она справедливая. Мне кажется, все эти качества есть и в Саше. Мне эта роль близка, потому что я в жизни тоже очень простой и добрый человек. Об этом знают все мои друзья и близкие. Но все-таки мы разные. И внешне не похожи. И давайте не будем забывать, что менталитет жителей России и Турции тоже отличается. Манера общения, темперамент. Поэтому в одних и тех же ситуациях Саша по сравнению с Эдой будет совершенно по-другому реагировать».
фото: Фотограф Алексей Колпаков / Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Турецкий сериал я не смотрел, но был в курсе того, что происходит в индустрии, и знал о его популярности. Зато многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала до конца. Возможно, весь секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики. Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдет на роль «мужчины мечты», как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам», — говорит Никита Волков.
фото: Фотограф Алексей Колпаков / Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER, а также в эфире телеканала ТНТ.
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