Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Теперь официально: Никита Волков и Лиана Гриба рассказали о своих ролях в адаптации «Постучись в мою дверь»

4 августа
2023 год

Новости кино >>
4 августа 2023

Создатели российской версии сериала «Постучись в мою дверь» наконец официально раскрыли имена исполнителей главных ролей. Отечественную версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграет Никита Волков, а его партнершей на экране станет Лиана Гриба, чью героиню зовут Саша. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Теперь официально: Никита Волков и Лиана Гриба рассказали о своих ролях в адаптации «Постучись в мою дверь»
фото: Фотограф Алексей Колпаков / Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Лиана Гриба размышляет о различиях и сходствах оригинала и адаптации: «Эда — прекрасный человек, отзывчивый, всегда готова прийти на помощь, в ней нет злости, корысти, она справедливая. Мне кажется, все эти качества есть и в Саше. Мне эта роль близка, потому что я в жизни тоже очень простой и добрый человек. Об этом знают все мои друзья и близкие. Но все-таки мы разные. И внешне не похожи. И давайте не будем забывать, что менталитет жителей России и Турции тоже отличается. Манера общения, темперамент. Поэтому в одних и тех же ситуациях Саша по сравнению с Эдой будет совершенно по-другому реагировать».

Теперь официально: Никита Волков и Лиана Гриба рассказали о своих ролях в адаптации «Постучись в мою дверь»
фото: Фотограф Алексей Колпаков / Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Турецкий сериал я не смотрел, но был в курсе того, что происходит в индустрии, и знал о его популярности. Зато многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала до конца. Возможно, весь секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики. Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдет на роль «мужчины мечты», как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам», — говорит Никита Волков.

Теперь официально: Никита Волков и Лиана Гриба рассказали о своих ролях в адаптации «Постучись в мою дверь»
фото: Фотограф Алексей Колпаков / Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Ранее стало известно, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки. Также к проекту присоединились Анна Невская, которая сыграет тетю главной героини, и Екатерина Волкова в роли мамы главного героя.

Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER, а также в эфире телеканала ТНТ.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Максим БелбородовНикита ВолковЕкатерина ВолковаЛиана ГрибаЛео КанделакиАнна НевскаяЮлия СеринаВлад СоколовскийАлександра ТулиноваЕкатерина Шумакова
фильмы
Постучись в мою дверьПостучись в мою дверь

фотографии >>
Теперь официально: Никита Волков и Лиана Гриба рассказали о своих ролях в адаптации «Постучись в мою дверь» фотографии
Теперь официально: Никита Волков и Лиана Гриба рассказали о своих ролях в адаптации «Постучись в мою дверь» фотографии
Теперь официально: Никита Волков и Лиана Гриба рассказали о своих ролях в адаптации «Постучись в мою дверь» фотографии
Теперь официально: Никита Волков и Лиана Гриба рассказали о своих ролях в адаптации «Постучись в мою дверь» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Ирина Мирошниченко
3 августа ушла из жизни актриса Ирина Мирошниченко.
Валентина Ермилова
3 августа ушла из жизни актриса Валентина Ермилова.
Михаил Малинин
2 августа ушёл из жизни актёр Михаил Малинин.

День рождения >>

Антон Андросов
Владимир Виноградов (II)
Мария Жиганова
Мария Куликова
Екатерина Мадалинская
Санжар Мади
Анастасия Микульчина
Виктор Смирнов
Сергей Яковлев
Марко Боччи
Грета Гервиг
Дэниел Дэ Ким
Маргарет Ли
Дилан Спраус
Коул Спроус
Клаус Хольм
все родившиеся 4 августа >>

Афиша кино >>

Баба Яга спасает мир
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
10 дней без мамы в Куршевеле
комедия
Франция, 2023
Домовята. Навстречу приключениям
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Люксембург, 2022
Криминальный город: Разборки в Пусане
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Моё итальянское лето
комедия, мелодрама
Италия, Португалия, Сербия, 2022
Боксёр
биография, драма, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Корабль призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Космос. Смерть. Роботы
научная фантастика, триллер
Великобритания, Канада, США, 2023
Свадебная резня
триллер
США, 2023
Семь лиц Джейн
драма
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?