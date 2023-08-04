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Марк Эйдельштейн и Никита Павленко займутся подпольным производством лекарств в сериале «Фарма»

4 августа
2023 год

Новости кино >>
4 августа 2023
Марк Эйдельштейн и Никита Павленко исполнят главные роли в сериале «Фарма» о подпольном производстве лекарств. Съемки драмеди стартовали в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER, который занимается производством проекта совместно с Медиагруппой «Красный Квадрат».

Марк Эйдельштейн и Никита Павленко займутся подпольным производством лекарств в сериале «Фарма»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

В центре сюжета – Антон Павлов, только отметивший свое совершеннолетие. Новый этап жизни, казалось бы, все впереди, но не для Антона. Он страдает редким генетическим заболеванием – миодистрофией. Это прогрессирующее ослабление мышц, быстро приводящее к летальному исходу. Антону жизненно необходимо редкое и очень дорогое лекарство, в выдаче которого ему отказывает местная чиновница. Проблема требует неотложного решения, и тогда старший брат Антона – хулиган Миха – предлагает выход из ситуации: он вместе с друзьями находит в даркнете рецепт недоступного лекарства и начинает «варить» его в подпольной лаборатории.

Также в сериале снимаются Арам Вардеванян, Валентин Анциферов, Александр Головин, Сергей Гилев, Олег Васильков, Карэн Бадалов, Светлана Степанковская и другие.

Марк Эйдельштейн и Никита Павленко займутся подпольным производством лекарств в сериале «Фарма»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Режиссерское кресло заняла Мария Кравченко, продюсерами выступают Роман Атанесян, Ольга Чиквиладзе, Макар Кожухов, Марина Катая и Мария Дубова.

«Главные герои нашего сериала оказались, на самом деле, в почти безвыходной ситуации. И решать проблему они стали дерзко, потому что у них не было времени на долгие размышления и план. Когда я прочитал сценарий этого проекта, у меня были смешанные чувства: герои поступают неправильно, но у них есть серьезный мотив. Надеюсь, у нашей команды получится создать интересный и социально важный проект, который напомнит зрителям о том, что есть множество людей, которые, несмотря на все внешние обстоятельства, продолжают нуждаться в помощи. Так же, как главные герои нашего сериала», – говорит о проекте его продюсер и заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра PREMIER Макар Кожухов.
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Валентин АнциферовРоман АтанесянКарэн БадаловАрам ВардеванянОлег ВасильковСергей ГилёвАлександр ГоловинМария ДубоваМарина КатаяМакар КожуховМария Кравченко (II)Никита ПавленкоСветлана СтепанковскаяМарк Эйдельштейн

фотографии >>
Марк Эйдельштейн и Никита Павленко займутся подпольным производством лекарств в сериале «Фарма» фотографии
Марк Эйдельштейн и Никита Павленко займутся подпольным производством лекарств в сериале «Фарма» фотографии
Марк Эйдельштейн и Никита Павленко займутся подпольным производством лекарств в сериале «Фарма» фотографии
Марк Эйдельштейн и Никита Павленко займутся подпольным производством лекарств в сериале «Фарма» фотографии
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