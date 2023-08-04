Марк Эйдельштейн и Никита Павленко займутся подпольным производством лекарств в сериале «Фарма»

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Их героев зовут Сергей и Саша

Теперь официально: Никита Волков и Лиана Гриба рассказали о своих ролях в адаптации «Постучись в мою дверь»

В прокате с 21 сентября

Чародей-неудачник бросает вызов могучему чудовищу в трейлере мультфильма «Монстр и маги синих морей»

Про Высоцкого снимут художественный фильм с использованием нейросетей

3 августа

Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703»

Фильм «Родаки» расскажет о подростке, который снова и снова меняет родителей