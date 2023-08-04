Перевоспитание феминизмом: сериал «АльфаРомео» стартует 18 августа на START

По сюжету фемактивистка Даша (Кучеренко) из провинциального Жигулевска мечтает реализовать свой просветительский проект и доказать важность феминизма в родном городе. Чтобы получить грант и осуществить желаемое, ей нужно стать популярной блогеркой. Даша решается переехать в Москву и начинает снимать сюжеты об исправлении токсичного «альфача» и бойца без правил Антона (Артемьев), которого встречает по дороге в поезде. Антон не готов к перевоспитанию и полностью уверен в своей правоте, но соглашается участвовать в эксперименте при одном условии.
Роль Антона, который едет в Москву, чтобы осуществить свою мечту и выиграть хайповый турнир по боям без правил, исполнил Антон Артемьев. В качестве подготовки к съемкам ему пришлось заниматься боксом пять раз в неделю и ходить в спортзал, где тренируются чемпионы мира и бойцы лиг Hardcore, Top Dog. При создании образа артист вдохновлялся различными людьми — от Тома Харди в «Воине» до бойца Артура Акаба и даже своего друга из Великих Лук.
«Антон, несмотря на всю свою токсичную маскулинность, очень общительный и положительный, справедливый и любит людей. И все равно, хоть он и боец, он постоянно получает от всех. Весь сериал я хожу в сечках! Мне кажется, это забавно, что он такой супермен-неудачник», — рассказывает Антон Артемьев.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Кристина Кучеренко для подготовки к роли Даши читала про первых суфражисток и феминисток, изучала блоги фемактивисток, а также консультировалась с девушками из съемочной группы. Однако ее Даша — собирательный образ, у которого нет конкретного прототипа. «Даша может показаться очень нетерпимой к Антону, но она учится принимать всех, в ней есть сострадание, — делится актриса. — Даша получилась немного вспыльчивей, чем я, но она мне близка. Она твердо верит в свои убеждения, транслирует ценности равенства. Я понимаю ее намерения сделать мир вокруг лучше».
Режиссером проекта выступил Радик Рахимов, обладатель главного приза IV Фестиваля нового российского кино «Горький fest» и участник «Артдокфеста». За сценарий сериала «АльфаРомео» Радик Рахимов вместе с Дамиром Мифтаховым получил награду фестиваля «Пилот» в 2022 году. Специальный диплом «Открытие "Пилота"» тогда же достался исполнителю главной роли Антону Артемьеву.
«АльфаРомео» — совместный проект онлайн-кинотеатра START и «Киностудии КИТ».
В день премьеры в онлайн-кинотеатре будут доступны сразу три первые серии, далее — по одному эпизоду в неделю до 20 октября.
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