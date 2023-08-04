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Специальный эпизод «Короля и Шута» выйдет 7 августа — в день рождения Михаила Горшенева

4 августа
2023 год

Новости кино >>
4 августа 2023
Специальный эпизод сериала «Король и Шут» покажут на Кинопоиске 7 августа — в день рождения Михаила Горшенева. Спешл, состоящий из сказочной части сериала и новых сцен, посвящен приключениям Горшка и Князя в фэнтезийном мире, сообщает пресс-служба Кинопоиска.

Специальный эпизод «Короля и Шута» выйдет 7 августа — в день рождения Михаила Горшенева
фото: Пресс-служба Кинопоиска

Кочерыжка — персонаж ранней песни «Внезапная голова» — рассказывает, как Горшок и Князь путешествуют по дремучему лесу, встречают коварных злодеев и безжалостных чудовищ и поют песни, подыгрывая себе на колесной лире и уде. Герой-колобок саркастично комментирует фэнтези-историю «Короля и Шута» и отвечает на вопросы зрителей — жителей выдуманного города. Эти сцены специально сняли для праздничной серии.

«Для того чтобы собрать фэнтезийный мир из маленьких новелл, нам нужен был рассказчик, и мы выбрали Кочерыжку — он получился очень харизматичным и колоритным персонажем. Образ вагончика, где стоит на пеньке отрубленная голова и рассказывает сказку — в стилистике черного юмора, гиньоля, в стилистике сериала и песен “Короля и Шута”», — говорит режиссера сериала Рустам Мосафир.

Специальный эпизод «Короля и Шута» выйдет 7 августа — в день рождения Михаила Горшенева
фото: Пресс-служба Кинопоиска

Помимо уже известных зрителям камео в сказке про Горшка и Князя, в спешле будет еще одно — в новой сцене Андрей Князев вернется к роли барона, а Агата Нигровская впервые появится в образе баронессы.

«Мне очень нравится эта история с сериалом, но повествование о реальной жизни логически подошло к концу. Для мира фэнтези же дорога открыта, у "Короля и Шута" еще много песен, которые можно экранизировать. И лично для меня — это круче, ведь я, по сути, и не выходил из этого мира. Еще раз появится в образе барона было классно. Съемки проходили весело и жутко интересно. Вся эта работа открывает новые горизонты», — рассказывает Андрей Князев, солист групп «Король и Шут» и «КняZz», сопродюсер сериала.

В саундтреке специальной серии появится новая композиция — кавер певицы Ёлки на песню «Прыгну со скалы».
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обсуждение >>
№ 1
Семён Башилов   4.08.2023 - 20:46
Отличная новость. Как хорошо, что сериал продолжится хотя-бы на одну серию. Всем полюбились актёры и их игра в сериале КиШ. Надеюсь что кроме этой серии будут продолжения читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Специальный эпизод «Короля и Шута» выйдет 7 августа — в день рождения Михаила Горшенева фотографии
Специальный эпизод «Короля и Шута» выйдет 7 августа — в день рождения Михаила Горшенева фотографии
Специальный эпизод «Короля и Шута» выйдет 7 августа — в день рождения Михаила Горшенева фотографии
Специальный эпизод «Короля и Шута» выйдет 7 августа — в день рождения Михаила Горшенева фотографии
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