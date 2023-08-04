Надежда Бахтина узнает об измене мужа в мелодраме «Переворот»

По сюжету привычная счастливая жизнь Ольги Шумилиной переворачивается после того, как ее любимый муж Олег попадает в автокатастрофу с любовницей Светланой. Это событие открывает Ольге глаза на его тайную жизнь. Вскоре судьба сводит женщину с мужем Светланы Виктором.
«Моя героиня – искренний, честный и благородный человек. Она слишком доверяет людям, особенно семье, в которую вкладывает все силы. В ее жизни не осталось места для реализации себя. Несмотря на то, что это сыграло с ней злую шутку, она получает в награду надежду на счастье и любовь», — рассказывает Надежда Бахтина.
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