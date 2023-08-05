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Духи и дУхи, забытые проекты и хиты весны: главные новости аниме за неделю

5 августа
2023 год

Новости кино >>
5 августа 2023

На МКФ «Фантазия», что проводится в канадском Монреале, «Первый слэм-данк» выиграл приз имени Сатоси Кона в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм», а «Страна песков» (по одноименной манге Акиры Ториямы) удостоилась специального упоминания жюри. Портал Animetrendz закончил подсчеты лучшего аниме прошедшей весны — и на пьедестале почета оказалась «Иллюзия рая» (следом — «Звездное дитя», «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия», «Адский рай» и «Долой безделье»). «Твой цвет» задерживается: аниме Наоко ЯмадыФорма голоса») собиралось пробиться в прокат этой осенью, но вынужденно переехало на следующий год. Режиссер Синдзи АрамакиУльтрамен: Финал», «Яблочное зернышко») в недавнем интервью поведал, что еще в 2015 году полностью закончил работу над десятисерийным аниме-сериалом в рамках франшизы «Чужие против Хищника», и он (сериал, не режиссер) сейчас пылится где-то в архивах уже не Fox, а Disney. Абсурдистская комедия нулевых «Бобобо-бо Бо-бобо» в этом году отмечает 20-летие и в честь такого события впервые попадет на избранные стриминги в HD-версии. Официальный твиттер «Обещанного Неверленда» чирикнул, что манга разошлась тиражом в 42 миллиона экземпляров, а «Человек-бензопила» тем временем перешагнул отметку в 26. Второй сезон «Магической битвы» на ходу меняет опенинг: для драматической арки «Инцидент в Синдзюку» взяли трек SPECIALZ за авторством King GnuМагическая битва 0», «Рейтинг короля»).


Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о детективном «Фарсе из убийства девушки-нежити» или железнодорожном сериале «Куда едет поезд судного дня?»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Волшебные разрушительницы» спасают мир от творческой несвободы
Американский писатель и главный редактор журнала Otaku Сulture Патрик Масиас в своем блоге Tokyoscope опубликовал чуть не канувшее в лету семиминутное аниме «Музыкальный клуб «Гиперзвук», снятое в 2017-м покойным режиссером Осаму КобаясиДороро», «Наруто: Ураганные хроники»). В основе коротыша — научно-фантастический веб-комикс Макиаса, проиллюстрированный MITSUME, а вместе с Кобаяси над проектом работал чардиз и режиссер анимации Такаси МукодаСказ о четырех с половиной татами», «Стальной алхимик»). Премьера короткометражки состоялась 1 августа 2023-го.

Духи и дУхи, забытые проекты и хиты весны: главные новости аниме за неделю

В далеком будущем киборги-одноклассники отправляются на закрытую музыкальную вечеринку. Пока гиноиды-меломанки отрываются под сочный электропоп, Берд подключает к диджейскому контроллеру найденный на свалке компонент, после чего длина звуковых волн меняется, открывая врата в другое измерение. Из портала появляются межпространственные демонессы, которые ищут Загадочную Частоту.

Читать «Онгаку: Наш звук» — история рок-группы, знакомая каждому
Популярная франшиза «Дигимоны» пополнится новым фильмом. На мероприятии DigiFes 2023 представили трейлер аниме «Приключения Дигимонов 02: Начало». Премьера полнометражки от студий Yumeta CompanyНовое Токио Мяу Мяу ♡», «Золотая струна») и Toei AnimationВан-Пис», «Мононокэ») состоится в японских кинотеатрах 27 октября. События разворачиваются спустя 10 лет после «Приключений Дигимонов 02» и раскрывают тайну рождения «избранных детей».



Постановкой занимается Томохиса ТагутиБлич: Тысячелетняя кровавая война», эпизоды «Черного клевера»), сценарий написал Акацуки ЯматояНаруто», «Инуяся»), а за дизайн персонажей отвечает Кацуёси НакацуруЛегенды Хало»). В ролике звучит оригинальный вступительный трек из «Приключений Дигимонов 02» Target Akai Shogeki в исполнении Кодзи Вады, а также представлены новые персонажи: загадочный Руи Овада и дигимон Уккомон. Их озвучат Мэгуми Огата (титульный Ханако из «Туалетного мальчика Ханако», Юта Оккоцу из «Магической битвы 0») и Риэ Кугимия (Юдзо Судзуя из «Токийского гуля», Сиори Кобаякава из «Летнего времени»).

Читать «Летнее время» — аниме, которое удивляет почти каждый эпизод
Studio HibariМэйджор», «Великолепный кондитер») выложила почти весь расклад по второму сезону «Старшей карты». Самое интересное — это, конечно, промо-ролик с таинственной личностью, скрывающейся за черной броней.


Финн Олдман отправился в казино ради благого дела, но оказался в секретном отряде охотников за покерными картами. Те нужны отнюдь не для того, чтобы скоротать время за партейкой: каждая дает обладателю невероятные способности.

Духи и дУхи, забытые проекты и хиты весны: главные новости аниме за неделю

Продолжение покерных многоходовочек покажут в январе 2024-го. Изменений в касте и творческой группе не предвидится: все сэйю, сценаристы, композиторы и мультипликаторы вернутся на рабочие места под руководством Дзюнъити Вады (режиссер эпизодов «Хвоста Феи» и «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?».

Читать «Сакура — собирательница карт» — этапное махо-сёдзё с похожей механикой
Официальный сайт аниме «Мононокэ. Фильм» поделился новым тизером (у нас — с русскими субтитрами!). Странствующий Аптекарь, сражающийся с разгневанными духами, должен был вернуться на экраны в этом году, но из-за скандала с сэйю Такахиро Сакураем, уличенным в десятилетней внебрачной связи с неназванной женщиной, премьеру передвинули на лето 2024-го.


Представитель студии Twin Engine пояснил ситуацию: «Фильм затрагивает тему ооку и страданий женщин. В связи с этим мы решили поменять сэйю на роль Аптекаря». Теперь протагониста озвучивает Хироси Камия (Леви Акерман из «Атаки титанов», Ято из «Бездомного бога»). В творческой группе дела идут поспокойнее: в режиссерское кресло вернется Кэндзи НакамураРадость рыбалки», «Когти зверя»), а помогать ему призваны художники Кицунэко Нагата и Юити Такахаси, композитор Таку ИвасакиПроза бродячих псов», «Темный дворецкий»).

Читать «Когти зверя» — эффектное аниме о борьбе с демонами
«Басня» постепенно обретает плоть: в прошлом месяце мы писали об анонсе аниме-адаптации комедийного сэйнэна, а теперь студия Tezuka ProductionsПять невест», «Дороро») рапортует о первом тизере.


Гениальный киллер по прозвищу Фэйбл вынужден вместе с напарницей залечь на дно в Осаке и притворяться обычным человеком. Правда, проморолик скуп на детали: легендарный наемный убийца корчит гримасы а-ля Эйкити Онидзука и, собственно, всё. Дату премьеры последователи Осаму Тэдзуки пока не объявляют.

Читать «Мой домашний герой» — детективный триллер от Tezuka Productions
Бонус: ароматы, рожденные в коллаборации Ghibli с парфюмерной компанией Fernanda. Всего за $15 можно надушиться как «Ходячий замок».

Духи и дУхи, забытые проекты и хиты весны: главные новости аниме за неделю

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Духи и дУхи, забытые проекты и хиты весны: главные новости аниме за неделю фотографии
Духи и дУхи, забытые проекты и хиты весны: главные новости аниме за неделю фотографии
Духи и дУхи, забытые проекты и хиты весны: главные новости аниме за неделю фотографии
Духи и дУхи, забытые проекты и хиты весны: главные новости аниме за неделю фотографии
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