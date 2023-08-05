Духи и дУхи, забытые проекты и хиты весны: главные новости аниме за неделю

На МКФ
«Фантазия»
, что проводится в канадском Монреале,
« » Первый слэм-данк
выиграл приз имени
Сатоси Кона
в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм», а
« » Страна песков
(по одноименной манге
Акиры Ториямы
) удостоилась специального упоминания жюри. Портал
Animetrendz
закончил подсчеты лучшего
аниме прошедшей весны
— и на пьедестале почета оказалась
« » Иллюзия рая
(следом — «
Звездное дитя
», «
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
», «
Адский рай
» и «
Долой безделье
»).
« » Твой цвет
задерживается: аниме
Наоко Ямады
(«
Форма голоса
») собиралось пробиться в прокат этой осенью, но вынужденно переехало на следующий год. Режиссер
Синдзи Арамаки
(«
Ультрамен: Финал
», «
Яблочное зернышко
») в недавнем интервью поведал, что еще в 2015 году полностью закончил работу над десятисерийным аниме-сериалом в рамках франшизы
« » Чужие против Хищника
, и он (сериал, не режиссер) сейчас пылится где-то в архивах уже не Fox, а Disney. Абсурдистская комедия нулевых
« » Бобобо-бо Бо-бобо
в этом году отмечает 20-летие и в честь такого события впервые попадет на избранные стриминги в HD-версии. Официальный твиттер
« » Обещанного Неверленда
чирикнул, что манга разошлась тиражом в 42 миллиона экземпляров, а «
Человек-бензопила
» тем временем перешагнул отметку в 26. Второй сезон
« » Магической битвы
на ходу меняет опенинг: для драматической арки «
Инцидент в Синдзюку
» взяли трек SPECIALZ за авторством
King Gnu
(«
Магическая битва 0
», «
Рейтинг короля
»).
VIDEO Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о
детективном « » Фарсе из убийства девушки-нежити
или железнодорожном
сериале « » Куда едет поезд судного дня?
), а по субботам собираем самые интересные
новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем
аниме-канале
.
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«Волшебные разрушительницы» спасают мир от творческой несвободы
Американский писатель и главный редактор журнала Otaku Сulture
Патрик Масиас
в своем блоге
Tokyoscope
опубликовал чуть не канувшее в лету семиминутное аниме «
Музыкальный клуб «Гиперзвук
», снятое в 2017-м покойным режиссером
Осаму Кобаяси
(«
Дороро
», «
Наруто: Ураганные хроники
»). В основе коротыша — научно-фантастический веб-комикс
Макиаса
, проиллюстрированный
MITSUME
, а вместе с Кобаяси над проектом работал чардиз и режиссер анимации
Такаси Мукода
(«
Сказ о четырех с половиной татами
», «
Стальной алхимик
»). Премьера короткометражки состоялась 1 августа 2023-го.
В далеком будущем киборги-одноклассники отправляются на закрытую музыкальную вечеринку. Пока гиноиды-меломанки отрываются под сочный электропоп, Берд подключает к диджейскому контроллеру найденный на свалке компонент, после чего длина звуковых волн меняется, открывая врата в другое измерение. Из портала появляются межпространственные демонессы, которые ищут Загадочную Частоту.
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«Онгаку: Наш звук» — история рок-группы, знакомая каждому
Популярная франшиза «
Дигимоны
» пополнится новым фильмом. На мероприятии
DigiFes 2023
представили трейлер аниме «
Приключения Дигимонов 02: Начало
». Премьера полнометражки от студий
Yumeta Company
(«
Новое Токио Мяу Мяу ♡
», «
Золотая струна
») и
Toei Animation
(«
Ван-Пис
», «
Мононокэ
») состоится в японских кинотеатрах 27 октября. События разворачиваются спустя 10 лет после «
Приключений Дигимонов 02
» и раскрывают тайну рождения «избранных детей».
Постановкой занимается
Томохиса Тагути
(«
Блич: Тысячелетняя кровавая война
», эпизоды «
Черного клевера
»), сценарий написал
Акацуки Яматоя
(«
Наруто
», «
Инуяся
»), а за дизайн персонажей отвечает
Кацуёси Накацуру
(«
Легенды Хало
»). В ролике звучит оригинальный вступительный трек из «Приключений Дигимонов 02» Target Akai Shogeki в исполнении
Кодзи Вады
, а также представлены новые персонажи: загадочный Руи Овада и дигимон Уккомон. Их озвучат
Мэгуми Огата
(титульный Ханако из «
Туалетного мальчика Ханако
»,
Юта Оккоцу
из «
Магической битвы 0
») и
Риэ Кугимия
(Юдзо Судзуя из «
Токийского гуля
», Сиори Кобаякава из «
Летнего времени
»).
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«Летнее время» — аниме, которое удивляет почти каждый эпизод
Studio Hibari
(«
Мэйджор
», «
Великолепный кондитер
») выложила почти весь расклад по второму сезону
« » Старшей карты
. Самое интересное — это, конечно, промо-ролик с таинственной личностью, скрывающейся за черной броней.
Финн Олдман
отправился в казино ради благого дела, но оказался в секретном отряде охотников за покерными картами. Те нужны отнюдь не для того, чтобы скоротать время за партейкой: каждая дает обладателю невероятные способности.
Продолжение покерных многоходовочек покажут в январе 2024-го. Изменений в касте и творческой группе не предвидится:
все сэйю
, сценаристы, композиторы и мультипликаторы вернутся на рабочие места под руководством
Дзюнъити Вады
(режиссер эпизодов «
Хвоста Феи
» и «
Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?
».
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«Сакура — собирательница карт» — этапное махо-сёдзё с похожей механикой
Официальный сайт аниме
« » Мононокэ. Фильм
поделился новым тизером (у нас — с русскими субтитрами!). Странствующий Аптекарь, сражающийся с разгневанными духами, должен был вернуться на экраны в этом году, но из-за
скандала
с сэйю
Такахиро Сакураем
, уличенным в десятилетней внебрачной связи с неназванной женщиной, премьеру передвинули на лето 2024-го.
Представитель студии
Twin Engine
пояснил ситуацию: «
Фильм затрагивает тему и страданий женщин. В связи с этим мы решили поменять сэйю на роль Аптекаря ооку
». Теперь протагониста озвучивает
Хироси Камия
(
Леви Акерман
из «
Атаки титанов
»,
Ято
из «
Бездомного бога
»). В творческой группе дела идут поспокойнее: в режиссерское кресло вернется
Кэндзи Накамура
(«
Радость рыбалки
», «
Когти зверя
»), а помогать ему призваны художники
Кицунэко Нагата
и
Юити Такахаси
, композитор
Таку Ивасаки
(«
Проза бродячих псов
», «
Темный дворецкий
»).
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«Когти зверя» — эффектное аниме о борьбе с демонами
«
Басня
» постепенно обретает плоть: в прошлом месяце мы
писали
об анонсе аниме-адаптации комедийного
сэйнэна
, а теперь студия
Tezuka Productions
(«
Пять невест
», «
Дороро
») рапортует о первом тизере.
Гениальный киллер по прозвищу Фэйбл вынужден вместе с напарницей залечь на дно в Осаке и притворяться обычным человеком. Правда, проморолик скуп на детали: легендарный наемный убийца корчит гримасы а-ля
Эйкити Онидзука
и, собственно, всё. Дату премьеры последователи
Осаму Тэдзуки
пока не объявляют.
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«Мой домашний герой» — детективный триллер от Tezuka Productions
Бонус
: ароматы, рожденные в коллаборации
Ghibli
с парфюмерной компанией Fernanda. Всего за $15 можно надушиться как «
Ходячий замок
».
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