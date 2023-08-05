Церемония вручения премии «Ника» в этом году не состоится

Торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» не состоится в этом году. К прежнему формату организаторы планируют вернуться весной 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя «Ники» Юлия Гусмана.
фото: Сергей Фадеичев / ТАСC
Совет и президиум академии решили в частном порядке вручить статуэтки лауреатам «Ники» 2021 года, поскольку церемония награждения в прошлом году так и не состоялась.
«Мы решили в этом году не собирать всех, потому что кто-то на отдыхе, кто-то на работе. Будем вручать «Нику» там, где лауреаты снимают кино, работают и готовят новые сценарии. Наш совет академии, наш президиум все это будет снимать, а потом мы сделаем фильм, как некий отчет за 35 лет «Ники». Кроме того, мы туда включим рассказ о лауреатах других лет. Но тут даже важна не история «Ники», тут намного важнее история советского и российского кино, как в зеркале отраженная в нашей национальной премии», — сказал Гусман.
Так, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт получил специальный приз премии «Ника» 5 июля на сцене Театра Сатиры после спектакля «Где мы?!». Он стал лауреатом в номинации «Честь и достоинство».
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