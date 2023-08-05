Осенний Париж и роман с обаятельным писателем: вышел трейлер «Великой иронии» Вуди Аллена

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Новости кино Про Высоцкого снимут художественный фильм с использованием нейросетей Главную роль исполнит Александр Шпагин

Новости кино Вышел постер психологического триллера «Осьминог» с Даниилом Воробьевым В кадре компанию ему составили Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Анфиса Черных и Наталья Рудова

Главная тема Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации 20 костяных ног из 20

Лайфстайл Сериал «Неприличные деньги» по сценарию Семёна Слепакова* окончательно удалили из Premier Первые серии вышли в мае, но продолжения зрители так и не увидели

Новости кино Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак живут на сломе эпох в трейлере фильма «1993» В прокате с 21 сентября

Новости кино Роман Евдокимов находит «Огниво» Стартовали съемки сказочного фильма по мотивам сказки Андерсена

Рецензии на фильмы «Красивый мальчик»: Красота спасет Экранизация душещипательной книжки журналиста Дэвида Шеффа