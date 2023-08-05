Осенний Париж и роман с обаятельным писателем: вышел трейлер «Великой иронии» Вуди Аллена

В сети появился локализованный трейлер нового фильма Вуди Аллена
«Великая ирония
», который стал 50-й работой в карьере режиссера. Картина выйдет в российский прокат 28 сентября.
Осенний Париж всегда особенно романтичен. Словно по иронии судьбы, успешная, но несчастная в браке Фанни сталкивается там со своим одноклассником, которого не видела много лет. Вспоминая беззаботную юность в Нью-Йорке, она решается на роман с обаятельным писателем, который терял от нее голову еще в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что-то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь.
Главные роли в ленте исполнили Лу де Лааж
, Мельвиль Пупо
, Нильс Шнайдер
и Валери Лемерсье
.
Премьера «Великой иронии» состоится в рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет с 30 августа по 9 сентября.
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