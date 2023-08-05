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Осенний Париж и роман с обаятельным писателем: вышел трейлер «Великой иронии» Вуди Аллена

5 августа
2023 год

Новости кино >>
5 августа 2023
В сети появился локализованный трейлер нового фильма Вуди Аллена «Великая ирония», который стал 50-й работой в карьере режиссера. Картина выйдет в российский прокат 28 сентября.



Осенний Париж всегда особенно романтичен. Словно по иронии судьбы, успешная, но несчастная в браке Фанни сталкивается там со своим одноклассником, которого не видела много лет. Вспоминая беззаботную юность в Нью-Йорке, она решается на роман с обаятельным писателем, который терял от нее голову еще в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что-то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь.

Главные роли в ленте исполнили Лу де Лааж, Мельвиль Пупо, Нильс Шнайдер и Валери Лемерсье.

Премьера «Великой иронии» состоится в рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет с 30 августа по 9 сентября.
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Вуди АлленЛу де ЛаажВалери ЛемерсьеМельвиль ПупоНильс Шнайдер
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Великая ирония

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Осенний Париж и роман с обаятельным писателем: вышел трейлер «Великой иронии» Вуди Аллена фотографии
Осенний Париж и роман с обаятельным писателем: вышел трейлер «Великой иронии» Вуди Аллена фотографии
Осенний Париж и роман с обаятельным писателем: вышел трейлер «Великой иронии» Вуди Аллена фотографии
Осенний Париж и роман с обаятельным писателем: вышел трейлер «Великой иронии» Вуди Аллена фотографии
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