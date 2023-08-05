Мария Козакова стала «Шаманкой»

Идеальная жизнь главной героини Насти рушится: проблемы со здоровьем, отмена свадьбы по инициативе жениха. У девушки опускаются руки. Доведенная до отчаяния Настя соглашается поехать к шаманке, чтобы та помогла ей вылечиться. Приехав в деревню, Настя встречает мужчину, которого она, как ей кажется, видела во сне. Выясняется, что Петр – тот самый активист, из-за которого может сорваться ее крупный проект по строительству нового ЖК. Настя решает действовать через местных жителей, и некоторые из них действительно соглашаются, увидев в девушке «новую шаманку».
«Моя героиня сталкивается с интересной трансформацией – из топ-менеджера большой компании она превращается в шаманку из деревни. Думаю, что в ней всегда был заложен некий дар, и несмотря на ее скептическое отношение, она начала верить – этому поспособствовали трудности, с которыми она столкнулась на жизненном пути. Я верю, что такие люди существуют. Это не что-то мистическое, скорее развитая интуиция и желание помогать окружающим», — поделилась Мария Козакова.
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