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Мария Козакова стала «Шаманкой»

5 августа
2023 год

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5 августа 2023
Мария Козакова и Александр Василевский исполнили главные роли в четырехсерийной мелодраме «Шаманка». О завершении съемок проекта сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Мария Козакова стала «Шаманкой»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Идеальная жизнь главной героини Насти рушится: проблемы со здоровьем, отмена свадьбы по инициативе жениха. У девушки опускаются руки. Доведенная до отчаяния Настя соглашается поехать к шаманке, чтобы та помогла ей вылечиться. Приехав в деревню, Настя встречает мужчину, которого она, как ей кажется, видела во сне. Выясняется, что Петр – тот самый активист, из-за которого может сорваться ее крупный проект по строительству нового ЖК. Настя решает действовать через местных жителей, и некоторые из них действительно соглашаются, увидев в девушке «новую шаманку».

«Моя героиня сталкивается с интересной трансформацией – из топ-менеджера большой компании она превращается в шаманку из деревни. Думаю, что в ней всегда был заложен некий дар, и несмотря на ее скептическое отношение, она начала верить – этому поспособствовали трудности, с которыми она столкнулась на жизненном пути. Я верю, что такие люди существуют. Это не что-то мистическое, скорее развитая интуиция и желание помогать окружающим», — поделилась Мария Козакова.

В мелодраме также снялись Станислав Эрдлей, Мария Глазкова и Полина Шеповалова. Режиссером выступила Наталья Титова.
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   5.08.2023 - 18:25
Хоть куда лучше, чем муж попадает в аварию с любовницей. Шаманы, может какая магия будет, пускай в простейшем исполнении. читать далее>>
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Александр ВасилевскийМария ГлазковаМария КозаковаНаталья ТитоваПолина ШеповаловаСтанислав Эрдлей
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Мария Козакова стала «Шаманкой» фотографии
Мария Козакова стала «Шаманкой» фотографии
Мария Козакова стала «Шаманкой» фотографии
Мария Козакова стала «Шаманкой» фотографии
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