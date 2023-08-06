Кристофер Лэндон займет режиссерское кресло седьмого «Крика»

Режиссерское кресло седьмой части хоррор-серии «Крик
» займет создатель дилогии «Счастливого дня смерти
» Кристофер Лэндон
, уверяет THR
.
Постановщик сменит дуэт Мэтта Беттинелли-Гилпина
и Тайлера Джиллетта
из-за их занятости над неким фильмом ужасов для Universal, который стал жертвой забастовок актеров и сценаристов. Оба вместе с третьим участником группы Radio Silence Чад Виллелла заявлены в качестве исполнительных продюсеров.
Мелисса Баррера
, Дженна Ортега
и Мэйсон Гудинг
, наверняка, вернутся к своим ролям, однако они пока не заключили контракт со студией Paramount, отвечающей за разработку «Крика 7». Вопрос со сценарием ленты будет решен после забастовки.
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