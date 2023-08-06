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Звезда «Заклятия» Вера Фармига отмечает юбилей

6 августа
2023 год

Новости кино >>
6 августа 2023
Сегодня, 6 августа, полувековой юбилей отмечает популярная американская актриса актриса театра, кино и телевидения, режиссер и продюсер Вера Фармига, известная зрителям по роли Лоррейн Уоррен в хоррор-серии «Заклятие».

Звезда «Заклятия» Вера Фармига отмечает юбилей
фото: во вселенной «Заклятия»

Вера Энн Фармига родилась 6 августа 1973 года в городе Клифтон, расположенном в округе Пассайк штата Нью-Джерси. Второй ребенок из семи детей эмигрантов из СССР Михаила и Любови Фармиги. Отец — компьютерный инженер, а мать — школьная учительница. Младшая сестра Таисса пошла по стопам старшей, также став впоследствии актрисой. До шести лет Вера не говорила по-английски. Жила в католической общине при церкви. Из католической школы перешла в обычную, была стеснительной и очень близорукой девочкой, носила очки, которые позже с радостью сменила на контактные линзы. Занималась танцами и ездила по стране с танцевальной программой. Является профессиональной пианисткой. В детстве и юности мечтала стать офтальмологом. Однажды ее друг убедил пойти на прослушивание в школьную постановку «Вампир». Главная роль в этом спектакле и посещение актерских курсов в университете Сиракуз изменили ее жизнь. Дебютировала на Бродвее в 1996-м дублершей в постановке Taking Sides. Играла в «Стеклянном зверинце» Теннесси Уильямса и шекспировских пьесах «Буря» и «Гамлет». Принимала участие в нескольких спектаклях в качестве члена престижной нью-йоркской театральной компании The Barrow Group, где сыграла Нину Заречную в чеховской «Чайке» и Анну в пьесе «Хорошо».

В 1997-м дебютировала в телефильме «Роуз Хилл». В том же году в фэнтези-сериале «Рёв» составила компанию Хиту Леджеру и Себастьяну Рошу, своему первому мужу. Затем последовали роли в «Законе и порядке» и фильмах «Возвращение в рай», «Отступники», «Осень в Нью-Йорке», «15 минут славы», «Белоснежка» и «Прах». Обратила на себя внимание профессионалов, представ в качестве наркозависимой матери Ирен Моррисон в независимой драме «До последней черты». Спустя два года вышли «Отступники» Мартина Скорсезе, где она сыграла вместе с Леонардо ДиКаприо и Мэттом Дэймоном, и романтическая драма Энтони Мингеллы «Вторжение». В 2009-м запомнилась по ролям Кейт Коулман в психологическом триллере Жауме Кольета-Серры «Дитя тьмы» и Алекс Горан в трагикомедии Джейсона Райтмана «Мне бы в небо», а в 2011-м предстала в образе капитана Коллин Гудвин в фантастическом боевике Дункана Джонса «Исходный код» и представила публике свой режиссерский дебют — религиозную драму «Небо и земля».

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В 2013-м актрисе досталась роль Нормы Луизы Бейтс, матери Нормана Бейтса, в сериале «Мотель Бейтсов», основанном на «Психо» Альфреда Хичкока. Тогда же состоялась премьера «Заклятия» Джеймса Вана, давшего старт популярной хоррор-вселенной. К образу Лоррейн Уоррен она возвращалась еще четырежды — в сиквеле и триквеле основной серии, «Проклятии монахини» и «Проклятии Аннабель 3». На счету звезды более 60 ролей в кино и на телевидении. Среди других работ с ее участием — «Кукла», «Маньчжурский кандидат», «Неудачник», «Беги без оглядки», «Джошуа», «Мальчик в полосатой пижаме», «Криминальная фишка от Генри», «Козы», «Код доступа "Кейптаун"», «Ближе к Луне», «Миддлтон», «Судья», «Электрические сны», «Пассажир», «Границы», «Битва за Землю», «Годзилла: Король монстров», «Когда они нас увидят», «Все святые Ньюарка», «Соколиный глаз» и «Холстон».

Замужем за музыкантом Ренном Хоуки. Живет на два дома — ездит между домом родителей в Нью-Джерси и своим поместьем в Лос-Анджелесе, где разводит ангорских коз. Обладательница более 20 престижных наград, включая премии «Сатурн», «Выбор народа» и призы «Сандэнса» и фестивалей в Марракеше, Бостоне и Санта-Барбаре.
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