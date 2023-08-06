Звезда «Заклятия» Вера Фармига отмечает юбилей

Сегодня, 6 августа, полувековой юбилей отмечает популярная американская актриса актриса театра, кино и телевидения, режиссер и продюсер Вера Фармига, известная зрителям по роли Лоррейн Уоррен в хоррор-серии «Заклятие».
фото: во вселенной «Заклятия»
Вера Энн Фармига родилась 6 августа 1973 года в городе Клифтон, расположенном в округе Пассайк штата Нью-Джерси. Второй ребенок из семи детей эмигрантов из СССР Михаила и Любови Фармиги. Отец — компьютерный инженер, а мать — школьная учительница. Младшая сестра Таисса пошла по стопам старшей, также став впоследствии актрисой. До шести лет Вера не говорила по-английски. Жила в католической общине при церкви. Из католической школы перешла в обычную, была стеснительной и очень близорукой девочкой, носила очки, которые позже с радостью сменила на контактные линзы. Занималась танцами и ездила по стране с танцевальной программой. Является профессиональной пианисткой. В детстве и юности мечтала стать офтальмологом. Однажды ее друг убедил пойти на прослушивание в школьную постановку «Вампир». Главная роль в этом спектакле и посещение актерских курсов в университете Сиракуз изменили ее жизнь. Дебютировала на Бродвее в 1996-м дублершей в постановке Taking Sides. Играла в «Стеклянном зверинце» Теннесси Уильямса и шекспировских пьесах «Буря» и «Гамлет». Принимала участие в нескольких спектаклях в качестве члена престижной нью-йоркской театральной компании The Barrow Group, где сыграла Нину Заречную в чеховской «Чайке» и Анну в пьесе «Хорошо».
Замужем за музыкантом Ренном Хоуки. Живет на два дома — ездит между домом родителей в Нью-Джерси и своим поместьем в Лос-Анджелесе, где разводит ангорских коз. Обладательница более 20 престижных наград, включая премии «Сатурн», «Выбор народа» и призы «Сандэнса» и фестивалей в Марракеше, Бостоне и Санта-Барбаре.
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