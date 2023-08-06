Звезда «Заклятия» Вера Фармига отмечает юбилей

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Фильм расскажет о художнике и его борьбе с внутренним демоном

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Актриса скончалась на 82-м году жизни

Никита Михалков, Марина Зудина и Ирина Безрукова поделились воспоминаниями об Ирине Мирошниченко

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Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703»

Фильм «Родаки» расскажет о подростке, который снова и снова меняет родителей