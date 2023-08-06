Кристиан Бейл и Питер Сарсгаард сыграют в новой версии «Невесты Франкенштейна»

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«Пылающий»: Уберите сено из овина, я подожгу овин

Продюсер и директор по производству компании «КиТ» о платформа action.online

Андрей Бегунов: «Российская индустрия в 2010 году и сейчас — это две совершенно разные вещи»

Актриса скончалась на 82-м году жизни

Никита Михалков, Марина Зудина и Ирина Безрукова поделились воспоминаниями об Ирине Мирошниченко

Про Высоцкого снимут художественный фильм с использованием нейросетей

Новости кино

Аглая Тарасова и Александр Петров вновь поработают вместе в комедии от сценариста «1703»

Фильм «Родаки» расскажет о подростке, который снова и снова меняет родителей