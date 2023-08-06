Кристиан Бейл и Питер Сарсгаард сыграют в новой версии «Невесты Франкенштейна»

Кристиан Бейл
получил главную роль в ремейке классического хоррора «Невеста Франкенштейна
» 1935 года, сообщает World of Reel
.
Картина Джеймса Уэйла
вышла спустя четыре года после его же «Франкенштейна
». Монстр в исполнении Бориса Карлоффа
, мерзкое творение барона Генри Франкенштейна (Колин Клайв
), не погиб в воспламенившейся лестнице, а отсиделся в грунтовых водах, убил еще нескольких своих гонителей, научился плакать, дружить, пить, курить и вести себя грубо, полюбил скрипку. По совету доктора Преториуса Монстр требует, чтобы Франкенштейн создал ему невесту (Эльза Ланчестер
).
За постановку и сценарий новой версии, задуманной потоковым сервисом Netflix, возьмется Мэгги Джилленхол
, чей муж Питер Сарсгаард
также заявлен в актерской команде грядущего фильма. Это будет вторая режиссерская работа актрисы после «Незнакомой дочери
». Бейлу и Джилленхол уже приходилось работать вместе на съемках «Тёмного рыцаря
».
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