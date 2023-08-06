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В Голливуде после успеха «Барби» загорелись идеей адаптации «Монополии»

6 августа
2023 год

Новости кино >>
6 августа 2023
Настольную игру «Монополия» адаптируют для большого экрана, вдохновившись успехом «Барби» и «Братьев Супер Марио в кино», уверяет Collider.

В Голливуде после успеха «Барби» загорелись идеей адаптации «Монополии»
фото: geektyrant.com

В Голливуде вернулись к идее экранизации после того, как студии Lionsgate удалось приобрести у игрушечного бренда Hasbro компанию Entertainment One за 500 млн долларов. В библиотеку eOne входит 6500 наименований разнообразного контента, включая «Монополию».

У будущего фильма пока нет ни команды, ни сценария. Голливудские продюсеры и студии давно грезят об адаптации данной настолки. В разные годы ею интересовались Тим Стори и Ридли Скотт, а среди актеров был заявлен Кевин Харт.
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№ 2
Yanina Sokolova   6.08.2023 - 18:16
Барби выстрелила так как мало кто ожидал, и это еще не все. Меня слегка шокировал сбор в миллиард за такой короткий срок. читать далее>>
№ 1
Семён Башилов   6.08.2023 - 17:20
Кажется что это не первый и не последний фильм который вдохновится после успеха "Барби". Барби с каждым днем приобретает все большую и большую популярность. Что касается будущих проектов, время... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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