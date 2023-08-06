В Голливуде после успеха «Барби» загорелись идеей адаптации «Монополии»

Настольную игру «Монополия» адаптируют для большого экрана, вдохновившись успехом «Барби
» и «Братьев Супер Марио в кино
», уверяет Collider
.
В Голливуде вернулись к идее экранизации после того, как студии Lionsgate удалось приобрести у игрушечного бренда Hasbro компанию Entertainment One за 500 млн долларов. В библиотеку eOne входит 6500 наименований разнообразного контента, включая «Монополию».
У будущего фильма пока нет ни команды, ни сценария. Голливудские продюсеры и студии давно грезят об адаптации данной настолки. В разные годы ею интересовались Тим Стори
и Ридли Скотт
, а среди актеров был заявлен Кевин Харт
.
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