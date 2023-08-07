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Сергей Горошко и Константин Хабенский появятся в кинокомиксе «Майор Гром: Игра»

7 августа
2023 год

Новости кино >>
7 августа 2023
На Плюс Даче в рамках фестиваля поп-культуры BUBBLE Weekend стало известно, что в кинокомиксе «Майор Гром: Игра» вернулись к своим ролям Сергей Горошко и Константин Хабенский. В новой части продолжится сюжетная линия Сергея Разумовского и доктора Рубинштейна, уточняет пресс-служба Кинопоиска.

Сергей Горошко и Константин Хабенский появятся в кинокомиксе «Майор Гром: Игра»
фото: пресс-служба Кинопоиска

Ранее актеров можно было увидеть вместе в сценах после титров фильмов «Майор Гром: Чумной доктор» и «Гром: Трудное детство» — после ареста Разумовского поместили в психбольницу на острове, где доктор Рубинштейн начал изучать его диссоциативное расстройство личности.

По словам продюсера и сценариста Артёма Габрелянова, создатели продолжат «развивать линию второй личности Сергея Разумовского, Чумного Доктора. Вениамин Рубинштейн будет искать способы взаимодействия с альтер-эго Разумовского, ставя опыты над Сергеем. На этом схожесть с одноименной книгой заканчивается — как мы говорили раньше, у нас не было задачи покадрово экранизировать комикс, вышедший девять лет назад, и "Игра" будет абсолютно новой историей во вселенной Грома. Мы рассчитываем удивить и фанатов оригинального комикса, и зрителей, не знакомых с ним».



Съемки картины производства Плюс Студии и Bubble Studios завершились в июле. Вместе с исполнителем титульной роли Тихоном Жизневским также сыграли Любовь Аксёнова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Трушин, Отто Шрайбер, Август ван дер Хольт и стендап-комик Андрей Атлас, дебютирующий в кино. Над сценарием работали Артём Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер. Продюсерами выступают Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук. Премьера намечена на 2024 год.

События «Майора Грома: Игры» разворачиваются спустя год после финала первой части. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность: его узнают на улицах, считают героем, про него вот-вот выпустят комикс. В новом фильме ему предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак. Главной локацией и полем битвы вновь послужил альтернативный Санкт-Петербург.
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