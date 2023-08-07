Сергей Горошко и Константин Хабенский появятся в кинокомиксе «Майор Гром: Игра»

На Плюс Даче в рамках фестиваля поп-культуры BUBBLE Weekend стало известно, что в кинокомиксе «Майор Гром: Игра» вернулись к своим ролям Сергей Горошко и Константин Хабенский. В новой части продолжится сюжетная линия Сергея Разумовского и доктора Рубинштейна, уточняет пресс-служба Кинопоиска.
фото: пресс-служба Кинопоиска
Ранее актеров можно было увидеть вместе в сценах после титров фильмов «Майор Гром: Чумной доктор» и «Гром: Трудное детство» — после ареста Разумовского поместили в психбольницу на острове, где доктор Рубинштейн начал изучать его диссоциативное расстройство личности.
По словам продюсера и сценариста Артёма Габрелянова, создатели продолжат «развивать линию второй личности Сергея Разумовского, Чумного Доктора. Вениамин Рубинштейн будет искать способы взаимодействия с альтер-эго Разумовского, ставя опыты над Сергеем. На этом схожесть с одноименной книгой заканчивается — как мы говорили раньше, у нас не было задачи покадрово экранизировать комикс, вышедший девять лет назад, и "Игра" будет абсолютно новой историей во вселенной Грома. Мы рассчитываем удивить и фанатов оригинального комикса, и зрителей, не знакомых с ним».
События «Майора Грома: Игры» разворачиваются спустя год после финала первой части. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность: его узнают на улицах, считают героем, про него вот-вот выпустят комикс. В новом фильме ему предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак. Главной локацией и полем битвы вновь послужил альтернативный Санкт-Петербург.
обсуждение >>