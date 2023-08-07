Сергей Горошко и Константин Хабенский появятся в кинокомиксе «Майор Гром: Игра»

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Смотр состоится с 7 по 17 сентября

Педро Альмодовару и Спайку Ли вручат почетные призы фестиваля в Торонто

6 августа

В Голливуде после успеха «Барби» загорелись идеей адаптации «Монополии»

Это стало возможно после того, как студии Lionsgate удалось приобрести у Hasbro компанию Entertainment One за 500 млн долларов