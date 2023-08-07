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СТС покажет комедию «Пять с плюсом» с Дмитрием Ендальцевым, Лукерьей Ильяшенко и Юлией Франц

7 августа
2023 год

Новости кино >>
7 августа 2023
На СТС 7 августа в 19:00 состоится телевизионная премьера 10-серийной комедии «Пять с плюсом» с Дмитрием Ендальцевым, Артёмом Цукановым, Лукерьей Ильяшенко, Юлией Франц и Артёмом Ешкиным, сообщает пресс-служба сериала.

СТС покажет комедию «Пять с плюсом» с Дмитрием Ендальцевым, Лукерьей Ильяшенко и Юлией Франц

По сюжету Стас и Оля решают накопить на свадьбу, сдав две комнаты в сталинской трешке, доставшейся им в качестве подарка от родителей молодого человека. С этого момента жизнь главных героев резко меняется, ведь жильцами в их квартире становятся неординарные личности. Одноклассник Оли – раздолбай Витя, прилетевший с Бали; коллега по работе Стаса – Толик, и беременная «от своего бывшего» красотка Лера, в которую Толик давно безответно влюблен. Неожиданно для самих себя, будущие молодожены все время оказываются в ситуациях, когда нужно брать ответственность за свои решения и поступки.

Сериал отмечен наградами международных киносмотров. На веб-фестивале в Рио-де-Жанейро Лукерью Ильяшенко признали лучшей комедийной актрисой, еще один приз комедия получила за лучший монтаж. Награды за монтаж шоу также было удостоено на аргентинском фестивале веб-сериалов BUEIFF.
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№ 1
Yanina Sokolova   7.08.2023 - 18:29
Награды были получены за индивидуальную игру актрисы и работу команды, но ничего как кино в целом. Получается сюжет не зацепил. читать далее>>
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