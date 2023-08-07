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Премьера «Телохранителей» с Олегом Гаасом и Сергеем Маковецким состоится 21 августа

7 августа
2023 год

Новости кино >>
7 августа 2023

На ТНТ 21 августа в 20.00 состоится премьера комедии «Телохранители» производства Comedy Club Production. Согласно пресс-службе телеканала, трио главных героев-боксеров в сериале сыграли Олег Гаас, Александр Левин и Егор Овчинников, а компанию им составили Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков, Яна Кошкина, Анатолий Журавлёв и Кристина Кучеренко.

Премьера «Телохранителей» с Олегом Гаасом и Сергеем Маковецким состоится 21 августа
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету три боксера из Челябинска – Юрок, Ящер и Туча — перед вылетом на Чемпионат мира решают подзаработать на московском турнире по боям без правил. Но их тренер, узнав о нарушении спортивного режима, исключает ребят из сборной. Парни в тот же вечер ввязываются в конфликт с охраной известного московского адвоката. После драки герои попадают в полицейский участок. И тогда адвокат, не на шутку впечатленный тем, как парни показали себя в бою, предлагает Ящеру, Юрку и Туче сделку: либо они становятся его телохранителями, либо он не вмешивается и ребята отправляются за решетку. Боксеры принимают условия адвоката, меняют спортивные костюмы на классические и погружаются в мир столичной жизни, в которой далеко не всё выглядит для них понятным и приемлемым. На новой работе боксеров ждут стрельба, погони и разборки с угрозами оппонентов. Зрителям предстоит узнать, смогут ли они найти свое место в сумасшедшем ритме большого города, не потеряв себя; и пройдет ли их давняя пацанская дружба испытание новой жизнью.

Вместе с трио Юрка, Ящера и Тучи, обаятельных и колоритных героев из народа, которые будут сыпать колкими фразами и смешными панчами, зрители познакомятся и с героем Сергея Маковецкого, который крайне редко снимается в сериалах, и увидят его в образе циничного и прикованного к коляске пенсионера. Адвоката, который разрывается между заряжающей его работой и семейными проблемами, играет Дмитрий Лысенков, а его жену – Яна Кошкина. В роли тренера – Анатолий Журавлёв.

Премьера «Телохранителей» с Олегом Гаасом и Сергеем Маковецким состоится 21 августа
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По словам креативного продюсера и автора сценария Максима Шкаликова, «несколько лет назад в поисках идеи для нового сериала мы с моим другом и коллегой Алексеем Ивановым подметили интересную особенность, присущую, как мне кажется, в основном столице – существование людей с персональной охраной. Нам показалась интересной идея написать сценарий о представителях двух миров, о том, что один охраняет другой, а еще показать наши комедийные наблюдения за жизнью современной Москвы. Плюс Челябинск – наша с Алексеем родина, в нем живут крепкие духом люди. Это наш привет родному городу. Трио главных героев "Телохранителей" – это три мушкетера с повадками Труса, Балбеса и Бывалого. И мы надеемся с нашими героями продолжить этот ряд уже классических персонажей».

Режиссером сериала стал Константин Смирнов, а за визуальную составляющую отвечал оператор Андрей Лунинский. Продюсерами выступили Вячеслав Дусмухаметов, Андрей Левин и Таймураз Бадзиев.

Премьера «Телохранителей» с Олегом Гаасом и Сергеем Маковецким состоится 21 августа
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Когда на площадке собираются такие профессионалы, как Сергей Маковецкий и Дмитрий Лысенков, даже импровизация всегда подготовленная и проработанная. Часто что-то рождалось в совместном участии, иногда актеры приносили заготовки, которые у них появлялись при подготовке к смене. И наши главные герои тоже старались привносить свое видение в материал. Работа над сериалом была обоюдным творчеством и удовольствием», — рассказал автор сценария и креативный продюсер Алексей Иванов.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   7.08.2023 - 14:18
ничего особенно смешного не прочла. похоже для этого надо смотреть сериал, искать юмор. читать далее>>
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Премьера «Телохранителей» с Олегом Гаасом и Сергеем Маковецким состоится 21 августа фотографии
Премьера «Телохранителей» с Олегом Гаасом и Сергеем Маковецким состоится 21 августа фотографии
Премьера «Телохранителей» с Олегом Гаасом и Сергеем Маковецким состоится 21 августа фотографии
Премьера «Телохранителей» с Олегом Гаасом и Сергеем Маковецким состоится 21 августа фотографии
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