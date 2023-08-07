В конкурс фестиваля «Новый сезон» включены новые работы Юрия Мороза, Карена Оганесяна и Евгения Стычкина

Объявлена программа Второго фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон
», который пройдет с 7 по 12 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.
фото: пресс-служба фестиваля
В конкурс полнометражного кино включены «Лунатики
» Юрия Мороза
(Иви), «Нина
» Оксаны Бычковой
(Kion), «Страсти по Матвею
» Сергея Ильина (Start), «Триггер. Фильм» Александры Ремизовой
(Кинопоиск) и «Эт
» Степана Бурнашёва
и Дмитрия Давыдова
(Wink). Вне конкурса покажут «Чувства Анны
» Анны Меликян
от Кинопоиска.
В конкурсной программе сериалов представлены «Бар "Один звонок"
» Сергея Филатова
и «Кеша должен умереть
» Константина Богомолова
от онлайн-кинотеатра Kion, «Бедные Абрамовичи
» Ильи Фарфеля
и «Однажды в Абхазии
» Теймураза Квеквескири от Start, «Золотое дно
» Ильи Ермолова
и «Лада Голд
» Никиты Власова
от Иви, «Кибердеревня
» Сергея Васильева
и «Цикады» Евгения Стычкина
от Кинопоиска, «Очевидное невероятное
» Александра Войтинского
, «Секс. До и после
» Дарьи Мороз
и «Черное облако
» Карена Оганесяна
от Oкко, «Прелесть
» Динара Гарипова
, «Пять копеек
» Александра Назарова
и «Трепачи
» Симона Багдасаряна
от Premier, «Плакса
» Андрея Силкина
от Wink и «Слово пацана
» Жоры Крыжовникова
от Wink и Start.
обсуждение >>