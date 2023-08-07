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В конкурс фестиваля «Новый сезон» включены новые работы Юрия Мороза, Карена Оганесяна и Евгения Стычкина

7 августа
2023 год

Новости кино >>
7 августа 2023
Объявлена программа Второго фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет с 7 по 12 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

В конкурс фестиваля «Новый сезон» включены новые работы Юрия Мороза, Карена Оганесяна и Евгения Стычкина
фото: пресс-служба фестиваля

В конкурс полнометражного кино включены «Лунатики» Юрия Мороза (Иви), «Нина» Оксаны Бычковой (Kion), «Страсти по Матвею» Сергея Ильина (Start), «Триггер. Фильм» Александры Ремизовой (Кинопоиск) и «Эт» Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова (Wink). Вне конкурса покажут «Чувства Анны» Анны Меликян от Кинопоиска.

В конкурсной программе сериалов представлены «Бар "Один звонок"» Сергея Филатова и «Кеша должен умереть» Константина Богомолова от онлайн-кинотеатра Kion, «Бедные Абрамовичи» Ильи Фарфеля и «Однажды в Абхазии» Теймураза Квеквескири от Start, «Золотое дно» Ильи Ермолова и «Лада Голд» Никиты Власова от Иви, «Кибердеревня» Сергея Васильева и «Цикады» Евгения Стычкина от Кинопоиска, «Очевидное невероятное» Александра Войтинского, «Секс. До и после» Дарьи Мороз и «Черное облако» Карена Оганесяна от Oкко, «Прелесть» Динара Гарипова, «Пять копеек» Александра Назарова и «Трепачи» Симона Багдасаряна от Premier, «Плакса» Андрея Силкина от Wink и «Слово пацана» Жоры Крыжовникова от Wink и Start.
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№ 1
Юля Наумова   7.08.2023 - 15:01
Классная новость. Какие фильмы хорошие заявлены. Остался всего лишь месяц. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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