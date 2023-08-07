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Борис Хлебников, Ирина Розанова, Алексей Герман-младший и Ольга Сутулова вошли в состав жюри фестиваля «Короче»

7 августа
2023 год

Новости кино >>
7 августа 2023
Обнародован состав жюри XI российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде. Согласно пресс-службе смотра, жюри секции полнометражных дебютов возглавит режиссер Борис Хлебников, а в оценке работ ему помогут режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, актриса Ирина Розанова и заместитель директора телеканала «Россия 1» Ясмина Бен Аммар.

Председателем жюри программы короткого метра выступит режиссер Алексей Герман-младший. В его команде — сценарист и продюсер Андрей Золотарев, продюсер и киновед Наталья Мокрицкая и актриса Ольга Сутулова.

Борис Хлебников, Ирина Розанова, Алексей Герман-младший и Ольга Сутулова вошли в состав жюри фестиваля «Короче»
фото: пресс-служба фестиваля

В секции короткометражного кино будут вручены призы за «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшую режиссуру», «Лучшую операторскую работу» и «Лучший анимационный фильм». Жюри полнометражных дебютов определит обладателя Гран-при и вручит два специальных приза.

В программе фестиваля этого года около 40 картин – 31 короткометражка и восемь полнометражных дебютных работ. В этом году к традиционной фестивальной площадке – кинотеатру «Заря» — добавится еще одна. Программа дебютов будет показана в Калининградском драмтеатре – там же 15 августа состоится Церемония открытия фестиваля. Кинопоказы в Центральном парке Калининграда начнутся 16 августа. Также на фестивале будет представлена большая внеконкурсная программа. Вход на все кинопоказы традиционно бесплатный, по регистрации на сайте, которая будет открыта за несколько дней до фестиваля.
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№ 2
Yanina Sokolova   7.08.2023 - 18:31
Когда бесплатно можно было сходить, проходи фестиваль немного ближе. Нет желания ехать так далеко. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   7.08.2023 - 16:08
ну вообще очень хороший состав жюри, крутые ребята! надеюсь, что фестиваль порадует классными короткометражками! обычно у них хорошо получается! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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