Борис Хлебников, Ирина Розанова, Алексей Герман-младший и Ольга Сутулова вошли в состав жюри фестиваля «Короче»

Обнародован состав жюри XI российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде. Согласно пресс-службе смотра, жюри секции полнометражных дебютов возглавит режиссер Борис Хлебников, а в оценке работ ему помогут режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, актриса Ирина Розанова и заместитель директора телеканала «Россия 1» Ясмина Бен Аммар.
В секции короткометражного кино будут вручены призы за «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшую режиссуру», «Лучшую операторскую работу» и «Лучший анимационный фильм». Жюри полнометражных дебютов определит обладателя Гран-при и вручит два специальных приза.
В программе фестиваля этого года около 40 картин – 31 короткометражка и восемь полнометражных дебютных работ. В этом году к традиционной фестивальной площадке – кинотеатру «Заря» — добавится еще одна. Программа дебютов будет показана в Калининградском драмтеатре – там же 15 августа состоится Церемония открытия фестиваля. Кинопоказы в Центральном парке Калининграда начнутся 16 августа. Также на фестивале будет представлена большая внеконкурсная программа. Вход на все кинопоказы традиционно бесплатный, по регистрации на сайте, которая будет открыта за несколько дней до фестиваля.
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