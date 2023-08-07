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Завершились съемки эпопеи Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

7 августа
2023 год

Новости кино >>
7 августа 2023

Андрей Кончаловский завершил в Большом театре съемки 16-серийной исторической драмы под рабочим названием «Хроники русской революции». Генеральными продюсерами сериала, снятого при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», выступили Алишер Усманов и телеканал «Россия». Онлайн-премьера состоится на Start в 2024 году, уточняет пресс-служба сервиса.

Завершились съемки эпопеи Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»
фото: Анастасия Ляшенко

Картина посвящена трагическим событиям Октябрьской революции. Ее действие охватывает период с 1905-го по 1924-й — непростую эпоху, повлиявшую на судьбы людей не только России, но и всего мира в XX столетии. Главные роли в сериале исполнили Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизёв и Тимофей Окроев.

По словам Андрея Кончаловского, «это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея. В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории – документальными фактами. Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях. Я попытаюсь рассказать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая II, и бандита Леньки Бешеного. Я постараюсь понять каждый характер в его амбивалентности. И прежде всего это будет рассказ о человеке с присущими ему достоинствами и недостатками».

Завершились съемки эпопеи Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»
фото: Анастасия Ляшенко

Съемки эпопеи длились с сентября 2022-го по август 2023-го. Во время работы над картиной режиссер стремился к максимальной достоверности, в мельчайших деталях соблюдая соответствие историческому периоду и духу эпохи. В ходе съемок было воссоздано множество исторических интерьеров и экстерьеров, перед художниками по гриму стояла задача обеспечить полное портретное сходство актеров с деятелями начала ХХ века, а кадры картины были стилистически приближены к фотографиям и кинохронике той поры. «Если удастся передать этот запах эпохи — бородатые мужики на улицах, немое кино, другая энергетика, иррациональность в каждом кадре — зритель будет кожей чувствовать то давно отлетевшее время», — прокомментировал режиссер.

Сотрудничество Алишера Усманова с Андреем Кончаловским началось в 2016-м, когда российско-узбекский меценат выступил в качестве ассоциированного продюсера фильма «Рай». Затем, уже в качестве генерального продюсера, он поддержал ленты «Грех» и «Дорогие товарищи».
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   7.08.2023 - 18:26
Конечно Кончаловский не мог не взять Высоцкую. Ужасно банально)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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