Завершились съемки эпопеи Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Андрей Кончаловский завершил в Большом театре съемки 16-серийной исторической драмы под рабочим названием «Хроники русской революции». Генеральными продюсерами сериала, снятого при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», выступили Алишер Усманов и телеканал «Россия». Онлайн-премьера состоится на Start в 2024 году, уточняет пресс-служба сервиса.
По словам Андрея Кончаловского, «это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея. В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории – документальными фактами. Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях. Я попытаюсь рассказать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая II, и бандита Леньки Бешеного. Я постараюсь понять каждый характер в его амбивалентности. И прежде всего это будет рассказ о человеке с присущими ему достоинствами и недостатками».
фото: Анастасия Ляшенко
Съемки эпопеи длились с сентября 2022-го по август 2023-го. Во время работы над картиной режиссер стремился к максимальной достоверности, в мельчайших деталях соблюдая соответствие историческому периоду и духу эпохи. В ходе съемок было воссоздано множество исторических интерьеров и экстерьеров, перед художниками по гриму стояла задача обеспечить полное портретное сходство актеров с деятелями начала ХХ века, а кадры картины были стилистически приближены к фотографиям и кинохронике той поры. «Если удастся передать этот запах эпохи — бородатые мужики на улицах, немое кино, другая энергетика, иррациональность в каждом кадре — зритель будет кожей чувствовать то давно отлетевшее время», — прокомментировал режиссер.
Сотрудничество Алишера Усманова с Андреем Кончаловским началось в 2016-м, когда российско-узбекский меценат выступил в качестве ассоциированного продюсера фильма «Рай». Затем, уже в качестве генерального продюсера, он поддержал ленты «Грех» и «Дорогие товарищи».
обсуждение >>