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Лети, лети, немаленький принц! Новый «Грендайзер» посетит Землю в следующем году

8 августа
2023 год

Новости кино >>
8 августа 2023

Анонсированный в августе прошлого года ребут «Инопланетного робота Грендайзера» покажут в 2024 году. Производством сериала «Грендайзер U» займется студия GainaДочка босса и ее нянька», «Рояль в лесу»).


Вооруженные силы пришедшей в упадок Империи Вега завоевывают соседнюю высокоразвитую планету Флид, но из-за применения вегатронных бомб она тоже превращается в радиоактивную пустошь. Единственному выжившему, наследному принцу Дюку, удается похитить боевого робота Грендайзера и сбежать на Землю, где его спасает и выдает за своего сына профессор института изучения космоса Гэндзо Умон. Однако спустя время Дюку придется оставить спокойную жизнь на ранчо и вновь использовать Грендайзера, чтобы защитить новый дом от вторжения космического флота Веги.

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Над постановкой работает Мицуо ФукудаМобильный воин Гандам: Поколение», «Маленькие спасатели»), за сценарий отвечает Итиро ОкоутиЧеловек-Дьявол: Плакса», «Принцесса-шпионка»), дизайном персонажей занимается Ёсиюки СадамотоФури-Кури», «Евангелион»), музыку пишет Кохэй ТанакаВан-Пис», «Невероятные приключения ДжоДжо»).

Лети, лети, немаленький принц! Новый «Грендайзер» посетит Землю в следующем году

Супер-меха «Инопланетный робот Грендайзер» от студии Toei AnimationДраконий жемчуг», «Мононокэ») основан на одноименной манге Го Нагаи (Человек-дьявол, «Милашка Хани») и служит самостоятельным спин-оффом легендарной серии «Мазингер». Сериал вышел в эфир в октябре 1975 года и продержался 74 эпизода.

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Лети, лети, немаленький принц! Новый «Грендайзер» посетит Землю в следующем году фотографии
Лети, лети, немаленький принц! Новый «Грендайзер» посетит Землю в следующем году фотографии
Лети, лети, немаленький принц! Новый «Грендайзер» посетит Землю в следующем году фотографии
Лети, лети, немаленький принц! Новый «Грендайзер» посетит Землю в следующем году фотографии
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