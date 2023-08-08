Лети, лети, немаленький принц! Новый «Грендайзер» посетит Землю в следующем году

Анонсированный
в августе прошлого года ребут «Инопланетного робота Грендайзера
» покажут в 2024 году. Производством сериала «Грендайзер U
» займется студия Gaina
(«Дочка босса и ее нянька
», «Рояль в лесу
»).
Вооруженные силы пришедшей в упадок Империи Вега завоевывают соседнюю высокоразвитую планету Флид, но из-за применения вегатронных бомб она тоже превращается в радиоактивную пустошь. Единственному выжившему, наследному принцу Дюку, удается похитить боевого робота Грендайзера и сбежать на Землю, где его спасает и выдает за своего сына профессор института изучения космоса Гэндзо Умон. Однако спустя время Дюку придется оставить спокойную жизнь на ранчо и вновь использовать Грендайзера, чтобы защитить новый дом от вторжения космического флота Веги.
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«Любимый во Франксе» — аниме о юных пилотах биомеханических роботов
Над постановкой работает Мицуо Фукуда
(«Мобильный воин Гандам: Поколение
», «Маленькие спасатели
»), за сценарий отвечает Итиро Окоути
(«Человек-Дьявол: Плакса
», «Принцесса-шпионка
»), дизайном персонажей занимается Ёсиюки Садамото
(«Фури-Кури
», «Евангелион
»), музыку пишет Кохэй Танака
(«Ван-Пис
», «Невероятные приключения ДжоДжо
»).
Супер-меха
«Инопланетный робот Грендайзер» от студии Toei Animation
(«Драконий жемчуг
», «Мононокэ
») основан на одноименной манге Го Нагаи
(Человек-дьявол
, «Милашка Хани
») и служит самостоятельным спин-оффом легендарной серии «Мазингер
». Сериал вышел в эфир в октябре 1975 года и продержался 74 эпизода.
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