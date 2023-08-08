Умер Уильям Фридкин, режиссер «Французского связного» и «Изгоняющего дьявола»

Уильям Фридкин родился 29 августа 1935 года в Чикаго. После школы начал работать в чикагской телекомпании WGN-TV. В первой половине 1960-х режиссировал телепрограммы и документальные фильмы. Крестным отцом Фридкина в кино был великий Альфред Хичкок. Он дал молодому режиссеру работу в сериале «Час Альфреда Хичкока» и совет – никогда не носить галстуки. А также привил любовь к остросюжетному и неполиткорректному кинематографу.
Дебютом Уильяма Фридкина в игровом кино стала музыкальная комедия «Хорошие времена» с участием Сонни Боно и Шер, картина вышла в 1967 году. В 1971-м лента «Французский связной» получила пять «Оскаров» — в том числе за лучший фильм и режиссуру, принеся Фридкину заслуженную славу. Следующий фильм «Изгоняющий дьявола» по роману Уильяма Питера Блетти тоже стал событием. Он был крайне неоднозначно встречен прессой, но принес огромные для фильма ужасов кассовые сборы. Хоррор получил «Золотой глобус» как лучший фильм и был номинирован на премию «Оскар» в десяти категориях, одержав победу в двух из них — за сценарий и звук.
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