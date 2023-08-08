Умер Уильям Фридкин, режиссер «Французского связного» и «Изгоняющего дьявола»

что почитать?

«Это не моя заслуга, это святой Лука что-то делает»: Илья Глинников рассказал, как бросил курить

В российском прокате с 28 сентября

Осенний Париж и роман с обаятельным писателем: вышел трейлер «Великой иронии» Вуди Аллена

Режиссер фильма «Осьминог» о работе над полнометражным дебютом

Алексей Степанов: «Я изначально не знал, на что может пойти артист ради съемок»

История кино

«Я БЫЛ МОНУМЕНТАЛЕН, Я БЫЛ ЭПОХАЛЕН»: как Клаус Кински ворвался в жизнь 13-летнего Вернера Херцога

Фрагмент из книги режиссера «Каждый за себя, а Бог против всех. Мемуары»