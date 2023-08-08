Маруся Фомина дебютирует в режиссуре с драмой «СЛОН» о судьбе русского офицера на Соловках

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В российском прокате с 28 сентября

Осенний Париж и роман с обаятельным писателем: вышел трейлер «Великой иронии» Вуди Аллена

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Культовые мультсериалы 90-х, на которых выросло не одно поколение

Как они появились и какой след оставили. Часть II: 1994-1995