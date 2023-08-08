Маруся Фомина дебютирует в режиссуре с драмой «СЛОН» о судьбе русского офицера на Соловках

В Архангельской области начались съемки кинокартины «СЛОН» — режиссерского дебюта Маруси Фоминой, актрисы и выпускницы Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Хотиненко). Полнометражная драма расскажет о судьбе офицера Георгия Осоргина и его последнем свидании с женой перед трагической гибелью в Соловецких лагерях. Об этом сообщает пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат», которая выступает дистрибьютором проекта.
фото: Фотограф Максим Глушко
СЛОН — Соловецкий Лагерь Особого Назначения. Действие развернется осенью 1929 года. Лина из дворянского рода Голицыных прибывает на свидание со своим мужем Георгием Осоргиным, отбывающим тюремный срок в Соловецком лагере особого назначения. Она не знает, что после ее отбытия с острова супруг будет расстрелян. Страшный приговор Осоргин получил после того, как он, человек глубоко верующий, тайком пронес святые дары умирающему Архимандриту, чтобы он мог принять причастие перед смертью. Лагерное начальство взяло с Осоргина честное слово русского офицера ничего не говорить жене о своей предрешенной участи. Только на таком условии его согласились временно отпустить из карцера на последнее свидание с Линой.
Производством полнометражной драмы занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева («Балет», «Актрисы», «Псих») при поддержке Министерства культуры и «НМГ Студии», а также Wink Originals. Художественным руководителем выступает Федор Бондарчук. В прошлом году «СЛОН» был представлен на очной защите в Министерстве культуры, получив государственную поддержку.
«Самое важное в этой истории для меня то, как такие страшные события не смогли сломить русского человека, офицера, не озлобили его. Осоргин продолжал помогать другим, шутить, сохранять бодрость духа, потому что он знал, что смерть — это не конец. Что главное — сохранить свою душу. Мы расскажем о многих аспектах жизни лагеря через историю трепетных взаимоотношений двух главных героев, настоящего образца семейных отношений. Кино — это всегда командная работа. Каждый, кто работает на нашем проекте, является отчасти соавтором этого большого и непростого полотна. Здорово, что мы нашли друг друга и мыслим в одном направлении», — говорит Маруся Фомина, которая также выступила автором идеи проекта.
«Мы очень рады, что «Студия Видеопрокат» продолжает соблюдать добрую традицию — работать с талантливыми дебютантами и открывать новых звезд российской режиссуры. Полнометражный дебют Маруси Фоминой «СЛОН» — важный проект для нашей компании, с него мы начинаем свой путь в полнометражном кино. Это тонкий и сложный исторический фильм, поднимающий тему настоящих человеческих ценностей вне времени. Как всегда, мы очень благодарны всем партнерам за постоянное доверие и помощь с нашими амбициозными идеями», — отмечают Сергей Бондарчук, Алексей Киселев и Анастасия Корецкая, продюсеры «Студии Видеопрокат».
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