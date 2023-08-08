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Летчик Виктор Добронравов спасает медвежонка в продолжении «Пальмы»

8 августа
2023 год

Новости кино >>
8 августа 2023
Стартовали съемки второй части фильма «Пальма», который продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о ее дружбе с медвежонком Мансуром и приключениях главных героев в тайге. К Виктору Добронравову, Леониду Басову, Владимиру Ильину, Валерии Федорович и Игорю Хрипунову, которые снимались в первой части, присоединились Сергей Гилев и Таисья Калинина. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», выступающей дистрибьютором проекта.

Летчик Виктор Добронравов спасает медвежонка в продолжении «Пальмы»
фото: Пресс-служба компании «Централ Партнершип»

Как и в первом фильме, сюжет продолжения основан на реальной истории – летчика Андрея Иванова и его подопечного, медведя Мансура. Андрей подобрал медвежонка несколько лет назад, когда Мансур был совсем маленьким, и продолжает ухаживать за ним по сей день.

По сюжету, оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимся на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.

Летчик Виктор Добронравов спасает медвежонка в продолжении «Пальмы»
фото: Пресс-служба компании «Централ Партнершип»

Режиссерами фильма выступают Александр Домогаров-младший и Владимир Кондауров. Производством занимаются компании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн» и телеканал «Россия» при поддержке Фонда кино. Съемки «Пальмы 2» продлятся до конца октября и пройдут в Подмосковье и Пермском крае.

Выход картины в прокат запланирован на 24 октября 2024 года.
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Летчик Виктор Добронравов спасает медвежонка в продолжении «Пальмы» фотографии
Летчик Виктор Добронравов спасает медвежонка в продолжении «Пальмы» фотографии
Летчик Виктор Добронравов спасает медвежонка в продолжении «Пальмы» фотографии
Летчик Виктор Добронравов спасает медвежонка в продолжении «Пальмы» фотографии
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