Московский школьник Алексей Лукин попадает в Смутное время в сериале «Казачок»

Начались съемки комедийного сериала «Казачок» режиссера Игоря Зайцева («Тобол», «Великая»). Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER, который занимается производством проекта совместно с телеканалом ТНТ и студией SVERDЛOVSK при поддержке Института развития интернета.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
В центре сюжета – 17-летний московский школьник Степа Говоров. В качестве наказания родители отправляют парня на летние каникулы в деревню к бабушке, где он вынужден отказаться от современных технологических благ. Убегая в очередной раз от местных подростков, Степа пытается спрятаться в колодце, но проваливается в него. Выбравшись наружу, он осознает, что оказался в настоящей казачьей станице 17-го века — в эпоху Смутного времени. Подростку предстоит многому научиться у своих далеких предков, найти настоящих друзей и на практике освоить заваленный в школе урок истории.
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