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Московский школьник Алексей Лукин попадает в Смутное время в сериале «Казачок»

8 августа
2023 год

Новости кино >>
8 августа 2023

Начались съемки комедийного сериала «Казачок» режиссера Игоря ЗайцеваТобол», «Великая»). Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER, который занимается производством проекта совместно с телеканалом ТНТ и студией SVERDЛOVSK при поддержке Института развития интернета.

Московский школьник Алексей Лукин попадает в Смутное время в сериале «Казачок»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

В центре сюжета – 17-летний московский школьник Степа Говоров. В качестве наказания родители отправляют парня на летние каникулы в деревню к бабушке, где он вынужден отказаться от современных технологических благ. Убегая в очередной раз от местных подростков, Степа пытается спрятаться в колодце, но проваливается в него. Выбравшись наружу, он осознает, что оказался в настоящей казачьей станице 17-го века — в эпоху Смутного времени. Подростку предстоит многому научиться у своих далеких предков, найти настоящих друзей и на практике освоить заваленный в школе урок истории.

Образ подростка Степы воплотит Алексей Лукин, казаков сыграют Алексей Кравченко, Николай Шрайбер и Георгий Дронов, польского пана – Виталий Кищенко, в роли знахаря появится Владимир Епифанцев. Также в сериале снимаются Виктория Разумовская, Константин Мирошников, Алексей Макаров, Олеся Судзиловская, Марина Лебедева и Юлия Бедарева.

Московский школьник Алексей Лукин попадает в Смутное время в сериале «Казачок»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Креативными продюсерами сериала выступают Сергей Светлаков, Саид Давдиев и Леонид Моргунов.

Съемки пройдут в Псковском Кремле и специально построенном для создания сериала казачьем хуторе.
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обсуждение >>
№ 2
Семён Башилов   8.08.2023 - 16:25
Ну хоть актёр хороший. Алексей Лукин вообще подходит отлично на роли такого плана. Школьник или студент из него всегда отличный получается. В целом он как актёр стал мне известен из сериала "Ивановы... читать далее>>
№ 1
Pumpkin   8.08.2023 - 15:46
ну вообще так по честному понятно, каким фильмом они вдохновлялись)) (холопом))) но вообще сто лет уже не видела Светлакова и чтобы он вообще что-то делал читать далее>>
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Московский школьник Алексей Лукин попадает в Смутное время в сериале «Казачок» фотографии
Московский школьник Алексей Лукин попадает в Смутное время в сериале «Казачок» фотографии
Московский школьник Алексей Лукин попадает в Смутное время в сериале «Казачок» фотографии
Московский школьник Алексей Лукин попадает в Смутное время в сериале «Казачок» фотографии
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