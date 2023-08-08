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Мне нужно всё или ничего: Маша Мацель едет к матери Виктории Исаковой в тизере драмы «Летом асфальт теплый»

8 августа
2023 год

Новости кино >>
8 августа 2023

В сети появился тизер драмы Ирины Бас «Летом асфальт теплый», где главные роли исполнили Маша Мацель и Виктория Исакова. Премьера картины состоится на кинофестивале «Короче», который пройдет с 15 по 20 августа. Фильм вошел в новую секцию полнометражных дебютов.



«Летом асфальт теплый» — семейная драма об отношениях между матерью и дочерью. Что со мной не так? Почему мама меня бросила? Почему мы не знакомы? И это далеко не все вопросы, которые семнадцатилетняя Даша задает себе и миру. Впрочем, все они неизменно сводятся к ее маме. В поисках ответов Даша сбегает от удушающей заботы отца и оказывается рядом с разучившейся любить матерью.

Сценарист Наргиз Багирзаде и режиссер Ирина Бас – выпускницы ВГИКа, их творческое сотрудничество началось с короткого метра «Бывшие». Багирзаде и Бас работали над сценарием «Летом асфальт теплый» и искали финансирование три года, пока сценарий не попал на киностудию «Ленфильм».

Мне нужно всё или ничего: Маша Мацель едет к матери Виктории Исаковой в тизере драмы «Летом асфальт теплый»
фото: Пресс-служба киностудии «Ленфильм»

Съемки фильма проходили в городе Кировск Мурманской области, а также в Санкт-Петербурге — в ЛЭТИ, на заводе имени Степана Разина, Новой сцене Александринского театра и Севкабель-порте.
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Наргиз БагирзадеИрина БасВиктория ИсаковаМаша Мацель
фильмы
Летом асфальт тёплый

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Мне нужно всё или ничего: Маша Мацель едет к матери Виктории Исаковой в тизере драмы «Летом асфальт теплый» фотографии
Мне нужно всё или ничего: Маша Мацель едет к матери Виктории Исаковой в тизере драмы «Летом асфальт теплый» фотографии
Мне нужно всё или ничего: Маша Мацель едет к матери Виктории Исаковой в тизере драмы «Летом асфальт теплый» фотографии
Мне нужно всё или ничего: Маша Мацель едет к матери Виктории Исаковой в тизере драмы «Летом асфальт теплый» фотографии
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