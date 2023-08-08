Мне нужно всё или ничего: Маша Мацель едет к матери Виктории Исаковой в тизере драмы «Летом асфальт теплый»

«Летом асфальт теплый» — семейная драма об отношениях между матерью и дочерью. Что со мной не так? Почему мама меня бросила? Почему мы не знакомы? И это далеко не все вопросы, которые семнадцатилетняя Даша задает себе и миру. Впрочем, все они неизменно сводятся к ее маме. В поисках ответов Даша сбегает от удушающей заботы отца и оказывается рядом с разучившейся любить матерью.
Сценарист Наргиз Багирзаде и режиссер Ирина Бас – выпускницы ВГИКа, их творческое сотрудничество началось с короткого метра «Бывшие». Багирзаде и Бас работали над сценарием «Летом асфальт теплый» и искали финансирование три года, пока сценарий не попал на киностудию «Ленфильм».
фото: Пресс-служба киностудии «Ленфильм»
Съемки фильма проходили в городе Кировск Мурманской области, а также в Санкт-Петербурге — в ЛЭТИ, на заводе имени Степана Разина, Новой сцене Александринского театра и Севкабель-порте.
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