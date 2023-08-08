Второй сезон «Черной весны» создадут с использованием искусственного интеллекта

Второй сезон сериала «Черная весна» Сергея Тарамаева и Любови Львовой будет создан с использованием нейросетей — визуальную часть продолжения создаст искусственный интеллект, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Актеры первого сезона озвучат своих героев, за сценарий и режиссуру также будут отвечать Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Визуальный мир для аудиосериала создадут с помощью передовых нейросетевых технологий. В работе над продолжением будут использованы Stable Diffusion, Midjourney и другие инструменты, которые позволят создать уникальные раскадровки на основе образов главных героев из первого сезона и абсолютно новые локации и окружающую действительность для второго.
«Идея аудиосериала и визуализации при помощи искусственного интеллекта родилась у продюсеров. Нам она понравилась, и мы поддержали. Во втором сезоне появятся новые герои, от этого должна возникнуть еще большая полифония», — делится Сергей Тарамаев.
Работа над вторым сезоном уже началась, но подробности сюжета пока держатся в секрете. «Одно можно точно сказать, второй сезон будет еще острее по сюжету. На наш взгляд, самое интересное — это изменение героев, их трансформация после случившегося», — рассказывает Любовь Львова. Напомним, первый сезон завершился дуэлью двух основных антагонистов истории.
фото: Кадр из первого сезона «Черной весны»
Премьера первого сезона состоялась в октябре 2022 года. «Черная весна» — это история о компании подростков из маленького прибрежного города. Их обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий, как им кажется, по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны.
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