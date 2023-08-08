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Второй сезон «Черной весны» создадут с использованием искусственного интеллекта

8 августа
2023 год

Новости кино >>
8 августа 2023
Второй сезон сериала «Черная весна» Сергея Тарамаева и Любови Львовой будет создан с использованием нейросетей — визуальную часть продолжения создаст искусственный интеллект, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Второй сезон «Черной весны» создадут с использованием искусственного интеллекта
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Актеры первого сезона озвучат своих героев, за сценарий и режиссуру также будут отвечать Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Визуальный мир для аудиосериала создадут с помощью передовых нейросетевых технологий. В работе над продолжением будут использованы Stable Diffusion, Midjourney и другие инструменты, которые позволят создать уникальные раскадровки на основе образов главных героев из первого сезона и абсолютно новые локации и окружающую действительность для второго.

«Идея аудиосериала и визуализации при помощи искусственного интеллекта родилась у продюсеров. Нам она понравилась, и мы поддержали. Во втором сезоне появятся новые герои, от этого должна возникнуть еще большая полифония», — делится Сергей Тарамаев.

Работа над вторым сезоном уже началась, но подробности сюжета пока держатся в секрете. «Одно можно точно сказать, второй сезон будет еще острее по сюжету. На наш взгляд, самое интересное — это изменение героев, их трансформация после случившегося», — рассказывает Любовь Львова. Напомним, первый сезон завершился дуэлью двух основных антагонистов истории.

Второй сезон «Черной весны» создадут с использованием искусственного интеллекта
фото: Кадр из первого сезона «Черной весны»

Премьера первого сезона состоялась в октябре 2022 года. «Черная весна» — это история о компании подростков из маленького прибрежного города. Их обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий, как им кажется, по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны.

Роли в сериале исполнили Глеб Калюжный, Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Николай Фоменко, Сергей Гилев, Олег Чугунов, Даниил Воробьев, Иван Лаврухин, Александр Яценко и другие.
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обсуждение >>
№ 1
Семён Башилов   8.08.2023 - 16:28
Радует что не будет какой-то прогресс в фильме. Интересно будет наблюдать что получится создать с помощью искусственного интеллекта. Визуальная часть это так же важно как и хорошие актёры. Будем ждать... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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