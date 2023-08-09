Разведчик Андрей Фролов внедряется в преступную банду в сериале «Горький 53»

Стартовали съемки сериала «Горький 53», главную роль в котором исполняет Андрей Фролов. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви, который занимается производством проекта совместно с телеканалом НТВ и кинокомпанией «ТРОМЕДИА».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
1953 год. Из-за массовой амнистии в СССР напряженная криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев, бывший командир разведвзвода. И тут же становится жертвой нападения бандитов, а затем и ложного обвинения в избиении нападавших. Из беды выручает довоенный знакомый Ивана – капитан Шведов, который устраивает его на работу в спортивное общество «Динамо» обучать милиционеров рукопашному бою. Но вести мирную жизнь не получается. Ивана вынуждают заключить тайную сделку с милицией, организовывают показной побег и требуют внедриться в самую могущественную банду Горького. Герой должен заманить в ловушку ее главаря Харитона, избавить город от криминала и, наконец, вернуть себе свою жизнь.
«В нашем сериале будет абсолютно все: и любовь, и дружба, и предательство, и экшен. У нас замечательный актерский состав: в одном месте собралось большое количество очень талантливых артистов. Мой герой Иван Астафьев — человек с очень непростой судьбой, у которого сильно обострено чувство справедливости. Судьба преподносит ему все новые жестокие испытания, она его бьет, а он все время сопротивляется, но всякий раз лишь ухудшает ситуацию. В сериале будет переходный момент, когда Иван осознает всю катастрофу своей жизни: ведь, не желая людям зла, ему приходится стать главой преступной группировки», — говорит Андрей Фролов.
«Советская «криминальная романтика — едва ли не самое любимое сериальное направление широкой аудитории в нашей стране. Этот своеобразный жанр уходит корнями в фильмы и сериалы 70-80-х, главный из которых — «Место встречи изменить нельзя». Убежден, что проект «Горький 53» ждет большой успех как у телевизионной аудитории, так и у платформенной», — отмечает Вадим Соколовский, директор департамента собственного производства Иви.
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