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Не стало народной артистки СССР Веры Васильевой

9 августа
2023 год

Новости кино >>
9 августа 2023

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Не стало народной артистки СССР Веры Васильевой
фото: РИА Новости

Вера Кузьминична Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции (позднее вошло в состав Государственного института театрального искусства, ныне — ГИТИС). С 1948 года Вера Васильева работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 60 ролей.

В кино актриса дебютировала в 1945 году еще студенткой в фильме Константина Юдина «Близнецы», а следующая роль Насти в музыкальной комедии Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской» сделала Васильеву знаменитостью. За эту работу актриса была удостоена Сталинской премии.

Среди фильмов с ее участием — «Свадьба с приданым», где партнером актрисы был Владимир Ушаков, который впоследствии стал ее мужем, комедия «Звезда экрана», драма «Несовершеннолетние», музыкальная комедия Татьяны Лиозновой «Карнавал», мелодрама Виталия Мельникова «Выйти замуж за капитана», «Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя» и другие.

Вера Васильева – народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии СССР. Была награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, орденом Дружбы (2015). В 1996 году актриса была удостоена премии «Хрустальная Турандот» за долголетнее и доблестное служение театру. В 2010 году Вера Васильева стала обладателем национальной премии «Золотая маска» в категории «За честь и достоинство», в 2014 году – премии имени Андрея Миронова «Фигаро».
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