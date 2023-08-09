Не стало народной артистки СССР Веры Васильевой

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщает ТАСС.
фото: РИА Новости
Вера Кузьминична Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции (позднее вошло в состав Государственного института театрального искусства, ныне — ГИТИС). С 1948 года Вера Васильева работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 60 ролей.
Вера Васильева – народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии СССР. Была награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, орденом Дружбы (2015). В 1996 году актриса была удостоена премии «Хрустальная Турандот» за долголетнее и доблестное служение театру. В 2010 году Вера Васильева стала обладателем национальной премии «Золотая маска» в категории «За честь и достоинство», в 2014 году – премии имени Андрея Миронова «Фигаро».
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