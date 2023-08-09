Актер Александр Метелкин начнет изображать робота с 28 августа

По сюжету актер-неудачник Иван (Метелкин) случайно ломает новейшего андроида, созданного по своему подобию. Чтобы помочь отцу-инженеру (Астрахан), Иван вынужден изображать робота в доме регионального министра инноваций Бориса (Ларин) и его жены Риты (Студилина). Актеру предстоит бороться не только с угрозой раскрытия, но и с чувствами к неприступной дочке чиновника (Акатова).
Готовясь к съемкам, Александр Метелкин занимался с хореографом и пересматривал фильмы про искусственный интеллект. Вживаться в образ ему также помогали грим и костюм: комбинезон, серые линзы и парик.
Янина Студилина, которая сыграла супругу чиновника, отметила, что не готова мириться с роботом в доме: «Кибер Иван пугает мою героиню. И я солидарна с ней, тоже с опаской отношусь к таким роботам. С другой стороны, здорово, когда есть такой помощник. На площадке мы в шутку фантазировали, что может происходить, когда муж уходит, а робот-помощник остается».
фото: Пресс-служба телеканала СТС
Экранный муж Янины Камиль Ларин признавался, что сам готов выполнять домашнюю работу: «Мне нравится многое делать самостоятельно. Хотя, с одной стороны, я люблю готовить, а с другой — когда нет времени, восторгаюсь мультиваркой. Но вот такого робота, как Иван, наверное, в своей квартире не вижу. Разве что тапочки принести и мусор вынести». Среди гаджетов его героя также беспилотное такси, робот-пылесос и киберсобака по кличке I-rina, которая могла бегать, танцевать, вставать на задние лапы, подниматься по лестнице и следовать за хозяином.
На съемках актеры также фантазировали, какие полезные гаджеты можно изобрести. «Мне нужен такой аппарат, который мгновенно усыпляет. Вот чтобы лег в кровать и сразу заснул. А когда просыпаешься, чувствуешь себя бодрым и полным сил», — шутила экранная дочь Камиля Ларина Анастасия Акатова.
Режиссером сериала выступил Владислав Иконников. Интерьерные съемки проходили в Москве, а натру снимали в Новосибирске: в кадр попали Академгородок, театр «Глобус», НГУ и другие объекты.
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