Гела Месхи стал агентом под прикрытием в шпионской драме «Берлинская жара»

По сюжету летом 1943 года советскому руководству становится известно о достижениях немецких физиков по созданию атомной бомбы. Задание завладеть секретной информацией о новом оружии, способном изменить ход войны, получает советский агент Франс Хартман (Месхи), действующий под прикрытием. Начинается сложная многоходовая операция. Хартман вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга (Филимонов), в поле зрения которого находится немецкий научный гений Вернер Гейзенберг (Кяро). А гестапо приставляет к Хартману «сотрудницу германского МИДа» Дори (Пескова). В это же время в Москве под руководством талантливого физика Игоря Курчатова (Бероев) идет работа по советскому атомному проекту. Ученым предстоит сделать невозможное – в кратчайшие сроки от фундаментальных исследований шагнуть в практику.
Режиссером выступает Евгений Лаврентьев. Производством сериала занимается кинокомпания «Монументал вижн» при поддержке Института развития интернета. Консультанты-партнеры проекта – НИЦ «Курчатовский институт» и ГК «Росатом».
«История создания атомной бомбы до сих пор окружена ореолом секретности. «Берлинская жара» открывает неизвестные страницы в истории создания «ядерного щита» Советского Союза. Наш проект – это в определенной степени спин-офф культового сериала «Семнадцать мгновений весны», и все события в нем как будто происходят в то же время и в том же месте, и кажется, что наши герои могут встретиться на улочках Берлина со Штирлицем, пастором Шлагом или другими героями любимого сериала. По духу мы создадим современное, зрелищное и захватывающее кино», – поделился Дмитрий Пристансков, продюсер сериала.
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