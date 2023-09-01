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Эрика Булатая встречает бывшего парня Яна Ильвеса в мелодраме «Когда любовь совсем не ждёшь»

1 сентября
2023 год

Новости кино >>
1 сентября 2023

Эрика Булатая и Ян Ильвес исполнили главные роли в четырехсерийной мелодраме «Когда любовь совсем не ждешь». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Эрика Булатая встречает бывшего парня Яна Ильвеса в мелодраме «Когда любовь совсем не ждёшь»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету к своим тридцати годам Лида уже успела состояться как перспективный архитектор. Она надеется, что вот-вот получит высокую должность, но начальник тянет с повышением. Изливая подруге душу в ресторане, она встречает своего бывшего. Саша и Лида расстались восемь лет назад, как считает она, из-за измены, а он – из-за того, что она променяла его на богатого поклонника. Разговор бывших влюбленных начинается с обвинений, а заканчивается дома у Саши. Наутро Лида видит в компьютере его фотографию с девушкой. Осознав, что Саша в отношениях, она сбегает, ругая себя, что снова поверила предателю. Лида надеется, что больше никогда его не увидит, ведь они даже не обменялись номерами. Но оказывается, ее босс решил уйти на пенсию и передал управление новому владельцу компании – Саше.

«Лида — сирота с волевым характером, у нее нет умения жить в материальном мире, есть амбиции и мечты, но не получается объяснять свои чувства и определять их для самой себя, что тоже вполне свойственно тем, кто рано потерял родителей. Я старалась передать это ее «неумение жить» остротой реакций, угловатостью поведения, некоторым мальчишеством, контрастом между маской холода и внутренним огнем. Мы в чем-то похожи. Например, моя первая несчастная любовь тоже была в институте и его тоже звали Саша. Так что мне было, про что играть», — рассказывает Эрика Булатая.

В проекте также сыграли Артем Федотов, Евдокия Лаврухина, Максим Иванов, Вероника Лысакова, Людмила Титова и другие. Режиссером выступил Валентин Донсков.
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фотографии >>
Эрика Булатая встречает бывшего парня Яна Ильвеса в мелодраме «Когда любовь совсем не ждёшь» фотографии
Эрика Булатая встречает бывшего парня Яна Ильвеса в мелодраме «Когда любовь совсем не ждёшь» фотографии
Эрика Булатая встречает бывшего парня Яна Ильвеса в мелодраме «Когда любовь совсем не ждёшь» фотографии
Эрика Булатая встречает бывшего парня Яна Ильвеса в мелодраме «Когда любовь совсем не ждёшь» фотографии
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