Злая Маша Мацель начнет посещать психолога Филиппа Янковского с 7 сентября

Главная героиня Оля в деталях представляет мучительную смерть каждого, кто ее бесит. Строгая преподавательница в университете, отец, который исчез из жизни Оли на 20 лет, отстраненная лучшая подруга, мать, парень – о всех, кто изрядно достал девушку, она рассказывает в кресле у психолога. На этих сеансах главная героиня пытается «выпустить свою злость». Внезапно один за другим близкие Оли загадочно погибают. Но вместо облегчения главная героиня испытывает ужас. Оля пытается понять, кто решил «помочь» ей. Психолог? Или кто-то другой? Или что-то другое?
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