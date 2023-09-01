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Злая Маша Мацель начнет посещать психолога Филиппа Янковского с 7 сентября

1 сентября
2023 год

Новости кино >>
1 сентября 2023
Премьера психологического триллера «Черное облако» с Машей Мацель, Марьяной Спивак, Юрием Колокольниковым и Филиппом Янковским состоится 7 сентября в Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Злая Маша Мацель начнет посещать психолога Филиппа Янковского с 7 сентября
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Главная героиня Оля в деталях представляет мучительную смерть каждого, кто ее бесит. Строгая преподавательница в университете, отец, который исчез из жизни Оли на 20 лет, отстраненная лучшая подруга, мать, парень – о всех, кто изрядно достал девушку, она рассказывает в кресле у психолога. На этих сеансах главная героиня пытается «выпустить свою злость». Внезапно один за другим близкие Оли загадочно погибают. Но вместо облегчения главная героиня испытывает ужас. Оля пытается понять, кто решил «помочь» ей. Психолог? Или кто-то другой? Или что-то другое?

Режиссером-постановщиком восьмисерийного психологического триллера выступил Карен ОганесянИгра на выживание»), автором сценария и шоураннером – Дарья ГрацевичИзмены», «Холоп»). В сериале также приняли участие Алексей Розин, Светлана Камынина, Павел Чернышев, Виктория Толстоганова и Евгений Гришковец.
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Злая Маша Мацель начнет посещать психолога Филиппа Янковского с 7 сентября фотографии
Злая Маша Мацель начнет посещать психолога Филиппа Янковского с 7 сентября фотографии
Злая Маша Мацель начнет посещать психолога Филиппа Янковского с 7 сентября фотографии
Злая Маша Мацель начнет посещать психолога Филиппа Янковского с 7 сентября фотографии
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