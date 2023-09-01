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Милана Хаметова в одиночку противостоит грабителям в комедии «Не одна дома»

1 сентября
2023 год

Новости кино >>
1 сентября 2023
В Минске завершились съемки семейной комедии «Не одна дома», где сыграли юная певица и блогер Милана Хаметова, Равшана Куркова, блогер и артист Давид Манукян, Алексей Маклаков, Александр Головин, Дима Калихов и Юлиана Михневич. Об этом сообщает пресс-служба компании «Атмосфера Кино», которая выступает дистрибьютором проекта.

Милана Хаметова в одиночку противостоит грабителям в комедии «Не одна дома»
фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

По сюжету ученица 5 класса Маша Каметова узнает, что останется на несколько дней дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за девочкой вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто бы мог предположить, что у няни-профессионала есть коварный план? Как только Маша догадывается об этом, она решает с помощью современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду и показать ей, кто в умном доме хозяин.

«Сначала я очень волновалась, ведь для меня это первый опыт в кино. Но, когда мы встретились со съемочной группой, сразу стало намного спокойнее. Коллеги многое объяснили, подсказали некоторые фишки! Думаю, мне очень повезло сразу работать с такой крутой командой. Мы очень сдружились с Алексеем Маклаковым, он классный и позитивный, а еще каждый день угощал меня конфетами. С огромным интересом я наблюдала за актерской работой красивых и талантливых Равшаны Курковой и Юлианы Михневич. С нетерпением жду выхода фильма, чтобы увидеться со всеми на премьере!» — поделилась впечатлениями Милана Хаметова, исполнившая главную роль.

Милана Хаметова в одиночку противостоит грабителям в комедии «Не одна дома»
фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

Милана Хаметова была утверждена исключительно после кастинга. А вот решение пригласить Даву на роль главы семейства пришло сразу. Его называют «интернет-папой» Миланы, и создателям показалось, что будет интересно перенести это на экран.

«Родителям не стоит забывать, что в погоне за “дать детям все самое лучшее”, они зачастую упускают главное — родительское внимание. В фильме я играю непутевую маму. Фильм у нас жанровый, зрительский, там всех ждет хеппи-энд. Но в реальности, скорее всего, были бы другие последствия. В общем, не будьте такими родителями, как моя героиня. Быть взрослым — значит быть ответственным не только за себя», — говорит Равшана Куркова.

Милана Хаметова в одиночку противостоит грабителям в комедии «Не одна дома»
фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

«Не одна дома» — кинодебют режиссера Василия Свиридова, ранее работавшего в рекламной сфере. Производством проекта занимаются компании Arna Media и «Синема сервис».

«Мы очень долго искали дом, где будет разворачиваться действие фильма. Сразу было понятно, что снимать будет сложно, так как почти все события происходят в одном пространстве. Снять все так, чтобы зрителю было интересно, стало настоящим вызовом», — говорят создатели проекта. Подходящий вариант был найден: большой коттедж с бассейном, кинотеатром, спортзалом и большой красивой территорией. Также в фильме уделили отдельное внимание трюкам — две смены были полностью каскадерскими, без участия актеров.

Кинотеатральная премьера намечена на весну 2024 года.
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Равшана Куркова и Алексей Маклаков сыграют в семейной комедии «Не одна дома»
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Милана Хаметова в одиночку противостоит грабителям в комедии «Не одна дома» фотографии
Милана Хаметова в одиночку противостоит грабителям в комедии «Не одна дома» фотографии
Милана Хаметова в одиночку противостоит грабителям в комедии «Не одна дома» фотографии
Милана Хаметова в одиночку противостоит грабителям в комедии «Не одна дома» фотографии
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