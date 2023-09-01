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Хлынина, Чиповская и Васильева пытаются устроить детей в элитную школу в тизере драмеди «Первый класс»

1 сентября
2023 год

Новости кино >>
1 сентября 2023
Онлайн-кинотеатр Иви представил тизер-трейлер и первые кадры из сериала «Первый класс», где главные роли исполнили Юлия Хлынина, Анна Чиповская и Марина Васильева. Драмеди расскажет о трех подругах, которые хотят заполучить для своих детей место в самой престижной школе Петербурга. Сериал выйдет на Иви в 2024 году.



Бедная, но высокомерная питерская интеллигентка Таня, помешанная на карьере провинциалка Аня, избалованная, но меланхоличная жена бизнесмена Лена — ради места в лучшей школе города для своего ребенка каждая из героинь готова пожертвовать всем, включая отношения, дружбу и чувство собственного достоинства.

В сериале также снялись Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и другие.

«Мы очень благодарны нашему кастинг-директору Асе Смекаловой. Это тот случай, когда получаешь удовольствие от работы с каждым артистом каждую минуту съемочного времени. Именно поэтому каждая смена на площадке была особенной, но, пожалуй, больше всего запомнилась та, на которой в одном кадре собралось более 50-ти семилетних детей. Сцена линейки 1 сентября. Петербургская жара, дети, которых невозможно удержать на одном месте, и каскадерские трюки с ними — такое сложно забыть. Кстати о детях: мне кажется, многие проецируют свои понятия об успехе и стремлении к нему на них. О том, до какого абсурда это может довести, расскажет наш проект. Надеюсь, зрители посмотрят его с улыбкой», — говорит режиссер проекта Светлана Самошина.
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Хлынина, Чиповская и Васильева пытаются устроить детей в элитную школу в тизере драмеди «Первый класс» фотографии
Хлынина, Чиповская и Васильева пытаются устроить детей в элитную школу в тизере драмеди «Первый класс» фотографии
Хлынина, Чиповская и Васильева пытаются устроить детей в элитную школу в тизере драмеди «Первый класс» фотографии
Хлынина, Чиповская и Васильева пытаются устроить детей в элитную школу в тизере драмеди «Первый класс» фотографии
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