Хлынина, Чиповская и Васильева пытаются устроить детей в элитную школу в тизере драмеди «Первый класс»

Онлайн-кинотеатр Иви представил тизер-трейлер и первые кадры из сериала «Первый класс
», где главные роли исполнили Юлия Хлынина
, Анна Чиповская
и Марина Васильева
. Драмеди расскажет о трех подругах, которые хотят заполучить для своих детей место в самой престижной школе Петербурга. Сериал выйдет на Иви в 2024 году.
Бедная, но высокомерная питерская интеллигентка Таня, помешанная на карьере провинциалка Аня, избалованная, но меланхоличная жена бизнесмена Лена — ради места в лучшей школе города для своего ребенка каждая из героинь готова пожертвовать всем, включая отношения, дружбу и чувство собственного достоинства.
В сериале также снялись Артем Быстров
, Михаил Тройник
, Елена Лядова
, Ростислав Бершауэр
, Никита Ефремов
, Стася Милославская
, Артем Ткаченко
, Александра Ребенок
и другие.
«Мы очень благодарны нашему кастинг-директору Асе Смекаловой. Это тот случай, когда получаешь удовольствие от работы с каждым артистом каждую минуту съемочного времени. Именно поэтому каждая смена на площадке была особенной, но, пожалуй, больше всего запомнилась та, на которой в одном кадре собралось более 50-ти семилетних детей. Сцена линейки 1 сентября. Петербургская жара, дети, которых невозможно удержать на одном месте, и каскадерские трюки с ними — такое сложно забыть. Кстати о детях: мне кажется, многие проецируют свои понятия об успехе и стремлении к нему на них. О том, до какого абсурда это может довести, расскажет наш проект. Надеюсь, зрители посмотрят его с улыбкой
», — говорит режиссер проекта Светлана Самошина
.
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