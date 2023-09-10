Звезда «Кэрри» Эми Ирвинг отмечает юбилей

фото: кадр из мини-сериала «Анастасия. Загадка Анны»
Эми Дэвис Ирвинг родилась 10 сентября 1953 года в калифорнийском Пало-Алто в семье режиссера театра и кино Джюля Ирвинга и актрисы Присциллы Пойнтер. У нее есть старший брат Дэвид, работающий писателем и режиссером, и сестра Кэти, певица и учительница глухих детей. У Эми еврейские корни со стороны отца, а предки со стороны матери были из Уэльса и чероки. Воспитывалась в рамках верований секты «Христианская наука» Мэри Бейкер-Эдди. Окончила Профессиональную Детскую Школу в Манхеттене
На театральную сцену вышла в возрасте двух с половиной лет во второстепенной роли одной из «принцесс Примроуз» в спектакле, чьим режиссером был ее отец, один из владельцев Линкольн-центра. В 12 была статисткой в бродвейском шоу по комедии Уильяма Уичерли «Провинциалка» — продавала хомяка в массовой сцене Стэйси Кичу, режиссером выступил друг семьи Роберт Саймондс, ставший после смерти отца отчимом начинающей актрисы. Вместе они сыграли в «семейном фильме» брата Дэвида по сказке братьев Гримм «Румпельштильскин», вышедшем в 1987-м. В конце 60-х — начале 70-х выступила в ряде постановок в сан-франциском театре American Conservatory Theater. Получила актерское образование в Лондонской академии музыкального и драматического искусства и в 17 дебютировала в «офф-бродвейском» спектакле And Chocolate on Her Chin. Играла Джульетту в постановке Лос-Анджелесского Свободного Шекспировкого театра и в Сиэтлском Репертуарном театре.
Вернувшись из Лондона полгода пробовалась в большие голливудские проекты. В частности, у нее были пробы на роли принцессы Леи в «Звездных войнах» Джорджа Лукаса и Стефани в «Лихорадке субботнего вечера» Джона Бэдэма. В 1975-м дебютировала на телевидении, сыграв маленькие роли в сериалах «Женщина-полицейский», «Новобранцы» и «Счастливые дни». Спустя год предстала в образе Нормы Джин в биографическом телефильме «Джеймс Дин», получила главную роль в ТВ-эпопее по роману Энтона Майрера «Однажды орел» об американской армии Первой и Второй мировой и впервые поработала с Брайаном Де Пальмой, снявшись в экранизации романа Стивена Кинга «Кэрри» в качестве Сью Снелл. После кинодебюта продолжила сотрудничество с Де Пальмой, играла в его фильмах «Ярость» и «Военные потери». Участие в картине Барбры Стрейзанд «Йентл» принесло актрисе номинацию на «Оскар» и премию «Золотая малина» за худшую женскую роль второго плана.
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