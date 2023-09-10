«Бедным-несчастным» Йоргоса Лантимоса вручили «Золотого льва» на 80-м Венецианском фестивале

Спутник телезрителя
7 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Лайфстайл
Кино-завтрак ACTION!
Спутник телезрителя
9 сентября, 23:20, СТС
Новости кино
На Пятом канале 10 сентября состоится премьера шпионского сериала
Лайфстайл
Открытие фестиваля российских киноплатформ
Новости кино
Финальный шестой сезон сериала будет показан на ТВЦ
Спутник телезрителя
10 сентября, 12:30, viju TV1000 action
Лайфстайл
Премьеры фильмов Люка Бессона, Йоргоса Лантимоса, Софии Копполы, Брэдли Купера, Дэвида Финчера, Майкла Манна, Вуди Аллена, Маттео Гарроне и Романа Полански
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