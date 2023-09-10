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«Бедным-несчастным» Йоргоса Лантимоса вручили «Золотого льва» на 80-м Венецианском фестивале

10 сентября
2023 год

Новости кино >>
10 сентября 2023
Картина Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун в главной роли удостоена «Золотого льва» 80-го Венецианского международного кинофестиваля. Список остальных лауреатов опубликован на сайте смотра.

«Бедным-несчастным» Йоргоса Лантимоса вручили «Золотого льва» на 80-м Венецианском фестивале
фото: кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Гран-при жюри основного конкурса во главе с Дэмьеном Шазеллом вручило японской драме Рюсукэ Хамагути «Зла не существует». Кубки Вольпи за актерские работы достались Питеру Сарсгаарду за роль в ленте Мишеля Франко «Память» и Кэйли Спэни, сыгравшей в «Присцилле» Софии Копполы. Фильм Маттео Гарроне «Я капитан» отмечен призами за режиссуру и лучшему молодому актеру Сейду Сарру.

Спецпризом награждена «Зеленая граница» Агнешки Холланд. У «Графа» Пабло Ларраина статуэтка за сценарий. Победителем параллельной секции «Горизонты» объявлена социальная драма венгра Габора Рейша «Объяснение всему».
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