Триумфатором 32-го «Киношока» стала монгольская «Продавщица»

32-й Международный фестиваль кино «Киношок
» подвел итоги. Согласно пресс-службе смотра, победителем конкурса полнометражных фильмов стала монгольская «Продавщица» Сенгедоржа Джанчиворджа. Помимо главного приза «Золотая лоза», ленту также отметили наградами за сценарий и музыку.
По две статуэтки у фильмов «Край надломленной луны
» из России и «Умри или вспомни» из Казахстана. Первой ленте вручили призы за лучшую женскую роль Анны Шепелевой
и операторскую работу Яны Риц
, а второй — за актерское мастерство Мерея Мухтарулы и роль второго плана, сыгранную Алексеем Шемесом
. Индийскую картину Парта Саурабха «На другом берегу пруда» наградили за режиссуру.
Главный приз конкурса короткого метра достался ленте Кирилла Султанова «Май нулевого». Специальных призов жюри секции удостоены фильм Рауля Гейдарова «Бебия, Бабуа, Анзорик, я и мама
» за режиссуру и «Ветераны космоса» Инги Сухоруковой
— «За гуманизм». Спецдипломы вручены «Аплодисментам» Ивана Забажанова
(«За оригинальность режиссерского решения») и «Бигу
» Ольги Дымской
(«За изображение в лучших традициях мирового кино»).
Среди работ конкурса «Киномалышок» победу одержала «Золотая бронза
» Игоря Копылова
. Детскому жюри приглянулись работы юных актеров Ульяны Пилипенко
в «Грозном папе
» и Ильи Рязанова в «Духе Байкала». В конкурсе «ТВ-шок» первый приз зрительских симпатий у белорусского «Листа ожидания» Александра Ефремова
, вторым отметили «Очень плохую невесту
» Владимира Устюгова
, а третьим — «Заполярный вальс
» Феликса Герчикова
.
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