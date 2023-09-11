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Триумфатором 32-го «Киношока» стала монгольская «Продавщица»

11 сентября
2023 год

Новости кино >>
11 сентября 2023
32-й Международный фестиваль кино «Киношок» подвел итоги. Согласно пресс-службе смотра, победителем конкурса полнометражных фильмов стала монгольская «Продавщица» Сенгедоржа Джанчиворджа. Помимо главного приза «Золотая лоза», ленту также отметили наградами за сценарий и музыку.

По две статуэтки у фильмов «Край надломленной луны» из России и «Умри или вспомни» из Казахстана. Первой ленте вручили призы за лучшую женскую роль Анны Шепелевой и операторскую работу Яны Риц, а второй — за актерское мастерство Мерея Мухтарулы и роль второго плана, сыгранную Алексеем Шемесом. Индийскую картину Парта Саурабха «На другом берегу пруда» наградили за режиссуру.

Триумфатором 32-го «Киношока» стала монгольская «Продавщица»
фото: vk.com

Главный приз конкурса короткого метра достался ленте Кирилла Султанова «Май нулевого». Специальных призов жюри секции удостоены фильм Рауля Гейдарова «Бебия, Бабуа, Анзорик, я и мама» за режиссуру и «Ветераны космоса» Инги Сухоруковой — «За гуманизм». Спецдипломы вручены «Аплодисментам» Ивана Забажанова («За оригинальность режиссерского решения») и «Бигу» Ольги Дымской («За изображение в лучших традициях мирового кино»).

Среди работ конкурса «Киномалышок» победу одержала «Золотая бронза» Игоря Копылова. Детскому жюри приглянулись работы юных актеров Ульяны Пилипенко в «Грозном папе» и Ильи Рязанова в «Духе Байкала». В конкурсе «ТВ-шок» первый приз зрительских симпатий у белорусского «Листа ожидания» Александра Ефремова, вторым отметили «Очень плохую невесту» Владимира Устюгова, а третьим — «Заполярный вальс» Феликса Герчикова.
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