Найден режиссер для финала «Живых мертвецов» Джорджа Ромеро

«Последний зомби-фильм»Джорджа А. Ромеро «Сумерки мертвецов» (Twilight of the Dead) нашел своего режиссера. «Седьмую и последнюю часть» культовой хоррор-серии поставит Брэд Андерсон, уточняет THR.
фото: кадр из фильма «Рассвет мертвецов»
«Классическая "Ночь живых мертвецов" 1968 года, возможно, была первым настоящим фильмом ужасов, который я когда-либо видел, и его шокирующая ценность, острая социальная значимость и даже средства, с помощью которых он был создан, — все это меня чрезвычайно вдохновляло. Это тоже фильм о зомби, в котором летают конечности и катятся головы, но он также о социальных преобразованиях и задает вопрос: что значит быть человеком? Это также фильм ужасов с "сердцем" и, смею сказать, надеждой», — говорит Андерсон.
Наработки Ромеро, скончавшегося в 2017-м, послужили основой для сценария Джо Кнеттера, Роберта Лукаса и Паоло Джелати. За производство и финансирование ленты отвечает продюсерская компания Roundtable Entertainment. Ожидается, что съемки начнутся в этом году.
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