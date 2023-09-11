Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Найден режиссер для финала «Живых мертвецов» Джорджа Ромеро

11 сентября
2023 год

Новости кино >>
11 сентября 2023
«Последний зомби-фильм» Джорджа А. Ромеро «Сумерки мертвецов» (Twilight of the Dead) нашел своего режиссера. «Седьмую и последнюю часть» культовой хоррор-серии поставит Брэд Андерсон, уточняет THR.

Найден режиссер для финала «Живых мертвецов» Джорджа Ромеро
фото: кадр из фильма «Рассвет мертвецов»

«Классическая "Ночь живых мертвецов" 1968 года, возможно, была первым настоящим фильмом ужасов, который я когда-либо видел, и его шокирующая ценность, острая социальная значимость и даже средства, с помощью которых он был создан, — все это меня чрезвычайно вдохновляло. Это тоже фильм о зомби, в котором летают конечности и катятся головы, но он также о социальных преобразованиях и задает вопрос: что значит быть человеком? Это также фильм ужасов с "сердцем" и, смею сказать, надеждой», — говорит Андерсон.

Наработки Ромеро, скончавшегося в 2017-м, послужили основой для сценария Джо Кнеттера, Роберта Лукаса и Паоло Джелати. За производство и финансирование ленты отвечает продюсерская компания Roundtable Entertainment. Ожидается, что съемки начнутся в этом году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро обретет продолжение
Умер Джордж Ромеро
персоны
Брэд АндерсонДжордж Эй Ромеро
фильмы
Выживание мертвецовДень мертвецовДневники мертвецовЗемля мертвецовНочь живых мертвецовРассвет мертвецов

анонс

Скорбим

Мария Скуратова
10 сентября ушла из жизни актриса Мария Скуратова.
Андрей Шаронов
9 сентября ушёл из жизни актёр Андрей Шаронов.
Николай Шейко
9 сентября ушёл из жизни театральный режиссёр Николай Шейко.

День рождения >>

Николай Бандурин
Фёдор Добронравов
Николай Довженко
Лада Дэнс
Александр Зельский
Олег Зима
Всеволод Ларионов
Фёдор Смирнов (II)
Евгения Тудорашку
Габриела Голдсмит
Херберт Лом
Вирджиния Мэдсен
Серж Хазанавичюс
Тараджи Хенсон
Джон Хоукс
Эва Шикульска
все родившиеся 11 сентября >>

Афиша кино >>

Бери да помни
комедия
Россия, 2023
Проклятое наследие
мистика, фильм ужасов
США, Франция, 2023
Дозор Джунглей: Кругосветка
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2023
Звук свободы
боевик, драма, триллер
США, Мексика, Колумбия, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Украсть Рафаэля
комедия, криминальный фильм
Италия, 2021
Астрал. 13-й этаж
мистика, фильм ужасов
Малайзия, 2022
Искусство по понятиям
комедия, криминальный фильм
США, 2023
Как украсть реку
исторический фильм, комедия, приключения
Южная Корея, 2016
После. Навсегда
драма, мелодрама, экранизация
США, 2023
Проклятие Лилиан
фильм ужасов
США, 2022
Рассмеши меня
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен