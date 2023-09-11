«Астронавт» Кейт Мара прихватит с собой нечто из космоса

Кейт Мара
и Гэбриел Луна
составят компанию Лоуренсу Фишбёрну
в фантастическом триллере «Астронавт», уверяет Deadline
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Актриса Джессика Варлей дебютирует в полнометражном кино как автор сценария и режиссер. Продюсерами выступают Брэд и Камерон Фуллеры вместе с Эриком Б. Флейшманом и Крисом Абернати. В соответствии с временным соглашением с бастующими Гильдиями актеров и сценаристов съемки в Ирландии начнутся в октябре.
По сюжету астронавт Сэм Уокер (Мара) возвращается из своей первой космической миссии. Ее нашли чудом выжившей в проколотой капсуле, плавающей возле побережья Атлантического океана. Ожидая воссоединения со своим мужем (Луна), она оказывается под пристальным наблюдением НАСА в охраняемом комплексе для реабилитации и медицинских проверок под руководством генерала Уильяма Харриса (Фишберн). Когда вокруг дома начинают происходить тревожные происшествия, героиня опасается, что что-то инопланетное последовало за ней на Землю.
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