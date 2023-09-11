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Дженна Дэвис столкнется с приложением-убийцей в инди-хорроре «Оставайся дома»

11 сентября
2023 год

Новости кино >>
11 сентября 2023
Дженна Дэвис, подарившая голос кукле-убийце в «М3ГАН», сыграет вместе с Джеком Гриффо и Рио Манджини в инди-хоррор-триллере К. Ашера Левина «Оставайся дома» (Stay at Home). Об этом сообщает THR.

К фильму также присоединились Патрик Малдун, Мадлен Линдли, Лайла Пейт, Аналеза Фишер, Эшлин Джейд Лопес, Михей Тарвер и Элис Киллоран. Съемки в Лос-Анджелесе начнутся уже в сентябре.


Триллер расскажет про двух сестер во время общенациональной изоляции. Обе остаются одни на неделю, но обязаны использовать новое приложение «Оставайся дома», которое отслеживает каждое их движение. Когда их друзей таинственным образом начинают садистски убивать, они обнаруживают, что за преступлениями может стоять само приложение.

Картину планируют снять полностью со сценами, транслируемыми с помощью телефонов, зумов и встроенных камер, а графический дизайн даст зрителю почувствовать, что он смотрит через устройство. Т.е. нас ожидает очередной скринлайф.
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№ 1
Pumpkin   11.09.2023 - 19:09
инди хорров ахахахах я уже боюсь, что там может быть)) но блин, очередная страшилка - не сказала бы, что их делают как-то супер качественно в последнее время читать далее>>
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