Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дмитрий Тюрин назначен режиссером экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом»

11 сентября
2023 год

Новости кино >>
11 сентября 2023
Дмитрий Тюрин займет режиссерское кресло сериала «Трудно быть богом», работу над которым запустили в 2022 году компания Team Films и продюсер Теймур Джафаров. Сценарий написал автор «Триггера» и «13-ой клинической» Андрей Золотарев. В ближайшее время стартует кастинг, уточняет пресс-служба грядущей экранизации.

Дмитрий Тюрин назначен режиссером экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом»
фото: rg.ru

Создатели обещают не просто новую адаптацию произведения братьев Аркадия и Бориса Стругацких, а расширение мира, описанного в повести. По словам Теймура Джафарова, такая концепция позволит рассказать не только о приключениях Руматы Эсторского и его товарищей, но и поведает зрителю историю Араты Горбатого и его бывшего друга Ваги, покажет срывы и неудачные попытки переворота других наблюдателей с Земли, мрачные тайны Икающего леса и многое другое.

«Экранизировать "Трудно быть богом" – моя юношеская мечта, правда, с каждым годом произведение становится все злободневнее», — прокомментировал Джафаров.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   11.09.2023 - 19:10
надеюсь, что он не испортит Стругацких, а сделает нормальный фильм. ибо конечно всегда какую-то муть пытаются делать, когда что-то экранизируют читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
По повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» снимут сериал
персоны
Теймур ДжафаровАндрей ЗолотаревАркадий СтругацкийБорис СтругацкийДмитрий Тюрин
фильмы
13 клиническаяТриггерТрудно быть богомТрудно быть Богом

анонс

Скорбим

Мария Скуратова
10 сентября ушла из жизни актриса Мария Скуратова.
Андрей Шаронов
9 сентября ушёл из жизни актёр Андрей Шаронов.
Николай Шейко
9 сентября ушёл из жизни театральный режиссёр Николай Шейко.

День рождения >>

Николай Бандурин
Фёдор Добронравов
Николай Довженко
Лада Дэнс
Александр Зельский
Олег Зима
Всеволод Ларионов
Фёдор Смирнов (II)
Евгения Тудорашку
Габриела Голдсмит
Херберт Лом
Вирджиния Мэдсен
Серж Хазанавичюс
Тараджи Хенсон
Джон Хоукс
Эва Шикульска
все родившиеся 11 сентября >>

Афиша кино >>

Бери да помни
комедия
Россия, 2023
Проклятое наследие
мистика, фильм ужасов
США, Франция, 2023
Дозор Джунглей: Кругосветка
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2023
Звук свободы
боевик, драма, триллер
США, Мексика, Колумбия, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Украсть Рафаэля
комедия, криминальный фильм
Италия, 2021
Астрал. 13-й этаж
мистика, фильм ужасов
Малайзия, 2022
Искусство по понятиям
комедия, криминальный фильм
США, 2023
Как украсть реку
исторический фильм, комедия, приключения
Южная Корея, 2016
После. Навсегда
драма, мелодрама, экранизация
США, 2023
Проклятие Лилиан
фильм ужасов
США, 2022
Рассмеши меня
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram