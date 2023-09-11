Дмитрий Тюрин назначен режиссером экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом»

Дмитрий Тюрин
займет режиссерское кресло сериала «Трудно быть богом», работу над которым запустили в 2022 году компания Team Films и продюсер Теймур Джафаров
. Сценарий написал автор «Триггера
» и «13-ой клинической
» Андрей Золотарев
. В ближайшее время стартует кастинг, уточняет пресс-служба грядущей экранизации.
Создатели обещают не просто новую адаптацию произведения братьев Аркадия
и Бориса Стругацких
, а расширение мира, описанного в повести. По словам Теймура Джафарова, такая концепция позволит рассказать не только о приключениях Руматы Эсторского и его товарищей, но и поведает зрителю историю Араты Горбатого и его бывшего друга Ваги, покажет срывы и неудачные попытки переворота других наблюдателей с Земли, мрачные тайны Икающего леса и многое другое.
«Экранизировать "Трудно быть богом" – моя юношеская мечта, правда, с каждым годом произведение становится все злободневнее», —
прокомментировал Джафаров.
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