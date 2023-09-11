Картина «Секреты моего отца» признана лучшим фильмом Восьмого Московского еврейского кинофестиваля

фото: пресс-служба Восьмого Московского еврейского кинофестиваля
Приза жюри удостоена лента Джейка Пэлтроу «Июнь, нулевое число». Среди игровых короткометражек победу одержали «Добродетельные женщины» Стефани Халфон, а среди документальных — «Эния» Реувена Ямрома и Хаима Элиягу. Лучшей неигровой картиной признана «Закура» Ивана Вдовина. Приз имени Якова Каллера за «Лучший российский фильм 2022 года на еврейскую тематику» достался «Праведнику» Сергея Урсуляка. Почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России» вручили Леониду Ярмольнику, возглавившему жюри фестиваля в этом году.
Восьмой МЕКФ прошел в Москве с 3 по 10 сентября. В фестивальной программе было представлено более 45 картин из 11 стран. На церемонии закрытия, состоявшейся в киноцентре «Октябрь», публике показали первые эпизоды сериала Ильи Фарфеля «Бедные Абрамовичи».
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