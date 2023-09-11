Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Картина «Секреты моего отца» признана лучшим фильмом Восьмого Московского еврейского кинофестиваля

11 сентября
2023 год

Новости кино >>
11 сентября 2023
Лучшим фильмом Восьмого Московского еврейского кинофестиваля объявлены «Секреты моего отца» Веры Бельмон, сообщает пресс-служба смотра.

Картина «Секреты моего отца» признана лучшим фильмом Восьмого Московского еврейского кинофестиваля
фото: пресс-служба Восьмого Московского еврейского кинофестиваля

Приза жюри удостоена лента Джейка Пэлтроу «Июнь, нулевое число». Среди игровых короткометражек победу одержали «Добродетельные женщины» Стефани Халфон, а среди документальных — «Эния» Реувена Ямрома и Хаима Элиягу. Лучшей неигровой картиной признана «Закура» Ивана Вдовина. Приз имени Якова Каллера за «Лучший российский фильм 2022 года на еврейскую тематику» достался «Праведнику» Сергея Урсуляка. Почетный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России» вручили Леониду Ярмольнику, возглавившему жюри фестиваля в этом году.

Восьмой МЕКФ прошел в Москве с 3 по 10 сентября. В фестивальной программе было представлено более 45 картин из 11 стран. На церемонии закрытия, состоявшейся в киноцентре «Октябрь», публике показали первые эпизоды сериала Ильи Фарфеля «Бедные Абрамовичи».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   11.09.2023 - 19:11
господи, сколько у нас фестивалей параллельно друг другу проходит - я уже даже не успеваю следить, если честно ахахаха но надеюсь, что просто будет много хороших работ читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
8-й Московский еврейский кинофестиваль откроется фильмом «Голда. Судный день»
Семён Стругачёв стал «диббуком» в комедии «Бедные Абрамовичи»
Александр Яценко стал «Праведником»
персоны
Вера БельмонИван ВдовинЯков КаллерСергей УрсулякИлья ФарфельЛеонид Ярмольник
фильмы
Бедные АбрамовичиЗакураПраведник

фотографии >>
Картина «Секреты моего отца» признана лучшим фильмом Восьмого Московского еврейского кинофестиваля фотографии
Картина «Секреты моего отца» признана лучшим фильмом Восьмого Московского еврейского кинофестиваля фотографии
Картина «Секреты моего отца» признана лучшим фильмом Восьмого Московского еврейского кинофестиваля фотографии
Картина «Секреты моего отца» признана лучшим фильмом Восьмого Московского еврейского кинофестиваля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Мария Скуратова
10 сентября ушла из жизни актриса Мария Скуратова.
Андрей Шаронов
9 сентября ушёл из жизни актёр Андрей Шаронов.
Николай Шейко
9 сентября ушёл из жизни театральный режиссёр Николай Шейко.

День рождения >>

Николай Бандурин
Фёдор Добронравов
Николай Довженко
Лада Дэнс
Александр Зельский
Олег Зима
Всеволод Ларионов
Фёдор Смирнов (II)
Евгения Тудорашку
Габриела Голдсмит
Херберт Лом
Вирджиния Мэдсен
Серж Хазанавичюс
Тараджи Хенсон
Джон Хоукс
Эва Шикульска
все родившиеся 11 сентября >>

Афиша кино >>

Бери да помни
комедия
Россия, 2023
Проклятое наследие
мистика, фильм ужасов
США, Франция, 2023
Дозор Джунглей: Кругосветка
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2023
Звук свободы
боевик, драма, триллер
США, Мексика, Колумбия, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Украсть Рафаэля
комедия, криминальный фильм
Италия, 2021
Астрал. 13-й этаж
мистика, фильм ужасов
Малайзия, 2022
Искусство по понятиям
комедия, криминальный фильм
США, 2023
Как украсть реку
исторический фильм, комедия, приключения
Южная Корея, 2016
После. Навсегда
драма, мелодрама, экранизация
США, 2023
Проклятие Лилиан
фильм ужасов
США, 2022
Рассмеши меня
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен