Отец Дьявол — горе в семье: тизер новых напастей «Синего экзорциста»

Аниме «Синий экзорцист»
, основанное на манге Кадзуэ Като
, неожиданно возвращается после шестилетнего перерыва. Старт приключений намечен на январь 2024 года, а за производство теперь отвечает студия VOLN
(«Усио и Тора
»). Сериал с подзаголовком «Сага об «Иллюминатах» Симанэ
» обзавелся первым полноценным тизером, который ниже можно посмотреть с русскими субтитрами.
В основу «Иллюминатов» легли тома с 10-го по 15-й оригинальной истории, посвященной Рине Окумуре, в жилах которого течет кровь Сатаны. 15-летний подросток, воспитанный приемной семьей вместе с братом-близнецом Юкио, поступает в Академию Истинного Креста, чтобы стать экзорцистом и победить отца.
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Режиссером картины выступит Дайсукэ Ёсида
(«Охотник х Охотник
», «Как смотреть фейерверк
»), за сценарий отвечает Тосия Оно
(«Однушка лорда демонов и героя
», «Обещанный Неверленд
»), чардиз — Юриэ Ото
(«Реинкарнация безработного
», «Шарлотта
»), а музыкальное сопровождение возложено на Коту Ямамото
(«Кайна в великом снежном море. Фильм
») и Хироюки Савано
(«Атака титанов
»).
Так как сериал продолжает события прошлых сезонов, то и актерский состав
вернется к знакомым ролям, включая сэйю главных героев. Рина и Юкио по прежнему будут озвучивать Нобухико Окамото
(Харунобу Никайдо из «Мартовского льва
», Гэнъя Синадзугава из «Истребителя демонов
») и Дзюн Фукуяма
(Мацумото из «Виви: Песнь флюоритового глаза
», Коро-сенсэй из «Класса убийц
»).
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Темное фэнтази «Синий экзорцист», написанное и проиллюстрированное Кадзуэ Като
, публикуется на страницах журнала Jump Square
с апреля 2009 года. Первая аниме-адаптация манги появилась в 2011 году и состояла из 25 серий, спустя год вышел полнометражный анимационный фильм
, а в 2017-м подоспел второй сезон сериала в более лаконичном формате на 12 эпизодов. За производство отвечала студия A-1 Pictures
(«Хвост феи
», «Магия и мускулы
»).
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