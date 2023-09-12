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Отец Дьявол — горе в семье: тизер новых напастей «Синего экзорциста»

12 сентября
2023 год

Новости кино >>
12 сентября 2023
Аниме «Синий экзорцист», основанное на манге Кадзуэ Като, неожиданно возвращается после шестилетнего перерыва. Старт приключений намечен на январь 2024 года, а за производство теперь отвечает студия VOLNУсио и Тора»). Сериал с подзаголовком «Сага об «Иллюминатах» Симанэ» обзавелся первым полноценным тизером, который ниже можно посмотреть с русскими субтитрами.


В основу «Иллюминатов» легли тома с 10-го по 15-й оригинальной истории, посвященной Рине Окумуре, в жилах которого течет кровь Сатаны. 15-летний подросток, воспитанный приемной семьей вместе с братом-близнецом Юкио, поступает в Академию Истинного Креста, чтобы стать экзорцистом и победить отца.

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Режиссером картины выступит Дайсукэ ЁсидаОхотник х Охотник», «Как смотреть фейерверк»), за сценарий отвечает Тосия ОноОднушка лорда демонов и героя», «Обещанный Неверленд»), чардиз — Юриэ ОтоРеинкарнация безработного», «Шарлотта»), а музыкальное сопровождение возложено на Коту ЯмамотоКайна в великом снежном море. Фильм») и Хироюки СаваноАтака титанов»).

Отец Дьявол — горе в семье: тизер новых напастей «Синего экзорциста»

Так как сериал продолжает события прошлых сезонов, то и актерский состав вернется к знакомым ролям, включая сэйю главных героев. Рина и Юкио по прежнему будут озвучивать Нобухико Окамото (Харунобу Никайдо из «Мартовского льва», Гэнъя Синадзугава из «Истребителя демонов») и Дзюн Фукуяма (Мацумото из «Виви: Песнь флюоритового глаза», Коро-сенсэй из «Класса убийц»).

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Темное фэнтази «Синий экзорцист», написанное и проиллюстрированное Кадзуэ Като, публикуется на страницах журнала Jump Square с апреля 2009 года. Первая аниме-адаптация манги появилась в 2011 году и состояла из 25 серий, спустя год вышел полнометражный анимационный фильм, а в 2017-м подоспел второй сезон сериала в более лаконичном формате на 12 эпизодов. За производство отвечала студия A-1 PicturesХвост феи», «Магия и мускулы»).

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Отец Дьявол — горе в семье: тизер новых напастей «Синего экзорциста» фотографии
Отец Дьявол — горе в семье: тизер новых напастей «Синего экзорциста» фотографии
Отец Дьявол — горе в семье: тизер новых напастей «Синего экзорциста» фотографии
Отец Дьявол — горе в семье: тизер новых напастей «Синего экзорциста» фотографии
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